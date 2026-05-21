Egipt și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. Mohamed Salah e vedeta “faraonilor”

Selecţionerul egiptean Hossam Hassan a făcut publică, miercuri seară, lista jucătorilor convocaţi pentru Cupa Mondială din 2026.
Aşa cum era de aşteptat, căpitanul Mohamed Salah va fi prezent la cea de-a doua sa Cupă Mondială, după cea din 2018.
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie
Lotul complet al Egiptului pentru Cupa Mondială
“Faraonii” vor putea conta, de asemenea, pe atacantul de la Manchester City, Omar Marmoush, dar nu şi pe jucătorul de la Nantes, Mostafa Mohamed, care nu figurează pe listă. Mohamed Abdelmonem, de la Nice, a fost convocat, la fel ca şi tânărul atacant de la Barça, Hamza Abdel Karim (18 ani), care joacă la echipa de tineret a clubului catalan.
Lista completă a Egiptului:
Portari: Mohamed El Shennawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek SC), Mohamed Alaa (El Gouna FC);
Fundaşi: Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed FC), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Ramy Rabia (Al-Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Mohamed Abdelmomen (Nice), Ahmed Fattouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC);
Mijlocaşi: Marwan Attia (Al-Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Zed FC), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haitham Hassan (Real Oviedo), Mohamed Salah (Liverpool);
Atacanţi: Omar Marmoush (Manchester City), Aktay Abdullah (Enppi SC), Hamza Abdel Karim (Barcelona);
Can Mo Salah’s side go as 𝐅𝐀𝐑 as the QF at the 2026 World Cup? 🏆🤎 pic.twitter.com/2oadDedUco
— KMZ9 SPORTS (@Kryptomartinez9) May 21, 2026
Egiptul va evolua în Grupa G de la Cupa Mondială alături de Belgia, Iran şi Noua Zeelandă.
