Egipt și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. Mohamed Salah e vedeta “faraonilor”

Selecţionerul egiptean Hossam Hassan a făcut publică, miercuri seară, lista jucătorilor convocaţi pentru Cupa Mondială din 2026.

Aşa cum era de aşteptat, căpitanul Mohamed Salah va fi prezent la cea de-a doua sa Cupă Mondială, după cea din 2018.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie

Lotul complet al Egiptului pentru Cupa Mondială

“Faraonii” vor putea conta, de asemenea, pe atacantul de la Manchester City, Omar Marmoush, dar nu şi pe jucătorul de la Nantes, Mostafa Mohamed, care nu figurează pe listă. Mohamed Abdelmonem, de la Nice, a fost convocat, la fel ca şi tânărul atacant de la Barça, Hamza Abdel Karim (18 ani), care joacă la echipa de tineret a clubului catalan.

Lista completă a Egiptului:

Portari: Mohamed El Shennawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek SC), Mohamed Alaa (El Gouna FC);