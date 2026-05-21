Andrei Nicolae Publicat: 21 mai 2026, 12:28

Rafa Nadal a dat verdictul după ce Carlos Alcaraz s-a retras și de la Wimbledon: Și eu m-am accidentat așa

Carlos Alcaraz și Rafael Nadal, la Cupa Davis / Profimedia

Rafael Nadal a acordat recent un interviu pentru Gazzetta dello Sport cu ocazia lansării noului documentar ce îl are pe el în prim-plan.

Tenismenul cu 22 de titluri de Grand Slam în palmares a vorbit printre altele și despre situația lui Carlos Alcaraz care naște îngrijorări, mai ales după ce murcianul a ales să se retragă recent și de la turneele de la Queen’s și Wimbledon din cauza accidentării sale.

Nadal nu e îngrijorat cu privire la situația lui Alcaraz

Numărul 2 mondial nu a mai jucat un meci de pe 14 aprilie, din primul tur al turneului de la Barcelona. Înainte de runda secundă pe care trebuia să o dispute contra lui Tomas Machac, Alcaraz s-a retras din cauza problemelor la încheietura mâinii.

Ulterior, impedimentul medical l-a forțat pe Alcaraz să abandoneze trei turnee de zgură extrem de importante, Madrid, Roma și inclusiv Roland Garros. Acum câteva zile, a venit un alt anunț crunt din partea murcianului, care a transmis că nu va putea evolua nici în sezonul de iarbă, respectiv la Queen’s și Wimbledon.

Situația sportivului de 23 de ani a început să ridice semne de întrebare, însă Rafael Nadal nu este îngrijorat cu privire la ce se întâmplă cu “urmașul său”. Legendarul tenismen din Manacor este de părere că Alcaraz își va reveni fără probleme, deși într-adevăr accidentarea pe care o are este “costisitoare” ca timp de recuperare.

Nu. Și eu am suferit o astfel de accidentare de două sau de trei ori. Își va reveni și se va recupera 100%, dar e o accidentare care durează pentru a se vindeca. E păcat că Alcaraz ratează toate aceste turnee frumoase, istorice și importante precum Wimbledon, Roland Garros, Monte Carlo, Madrid Barcelona și Roma“, a spus fostul mare tenismen, potrivit gazzetta.it.

Fără Alcaraz la Roland Garros și Wimbledon, Jannik Sinner este marele favorit la cele două turnee de Grand Slam. Murcianul este totuși așteptat să se întoarcă pentru a doua parte a sezonului și implicit pentru US Open.

