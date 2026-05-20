Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK

Presa din Rusia anunță o posibilă schimbare pe banca tehnică a celor de la PAOK. Potrivit canalului de Telegram „MYACH RU”, antrenorul rus Andrey Talalaev ar fi favorit să îl înlocuiască pe Răzvan Lucescu la formația din Salonic.
Informația vine după un final de sezon dezamăgitor pentru greci, care au terminat campionatul doar pe locul al treilea și au ratat calificarea în Liga Campionilor.
Conform sursei citate, patronul clubului, Ivan Savvidis, ar fi decis să producă o schimbare la nivelul băncii tehnice, iar Talalaev ar urma să preia echipa în vară. Actualul antrenor al celor de la Baltika Kaliningrad este văzut drept principalul favorit, după un sezon în care echipa sa a încheiat pe locul șase în Rusia.
Totodată, presa rusă susține că Răzvan Lucescu ar putea ajunge la Beşiktaş, club care îl are pe lista scurtă pentru postul de antrenor principal.
