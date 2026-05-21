AUR cere indemnizaţii de merit pentru componenţii Steaua 86

Dan Roșu Publicat: 21 mai 2026, 13:18

Steaua 86

AUR a depus în Parlament o iniţiativă legislativă prin care toţi foştii componenţi ai echipei Steaua Bucureşti, câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni în 1986, să beneficieze de indemnizaţia de merit acordată de statul român.

Iniţiativa vine în contextul în care în acest an s-au împlinit 40 de ani de la cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc.

Indemnizaţii pentru componenţii Steaua 86

Proiectul modifică Legea nr. 118/2002 privind instituirea indemnizaţiei de merit şi introduce explicit posibilitatea ca membrii echipei Steaua ’86 să primească această formă de recunoaştere din partea statului român.

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, unul dintre iniţiatorii proiectului, a declarat că generaţia Steaua ’86 a demonstrat că România poate performa la cel mai înalt nivel, chiar şi în cele mai dificile condiţii.

“În urmă cu 40 de ani, Steaua Bucureşti a obţinut performanţa supremă din istoria fotbalului românesc. La Sevilla, în faţa uriaşei Barcelona, după un amplu parcurs european, Steaua ’86 ne-a arătat că se poate, când toată lumea credea că nu se poate la cel mai înalt nivel şi împotriva oricui. O echipă compusă 100% din jucători români, venită din comunism, împotriva tuturor limitărilor, aşteptărilor”, a afirmat acesta.

Parlamentarul AUR a criticat şi faptul că recunoaşterea oficială a meritelor generaţiei Steaua ’86 a venit prea târziu.

“Puţină lume ştie, dar Emeric Ienei a luat indemnizaţia de merit abia după ce a murit Helmuth Duckadam. A fost o cutremurătoare absurditate. A trebuit să moară eroul de la Sevilla pentru ca ţara să-i recunoască, prin indemnizaţie, meritul antrenorului de la Sevilla”, a declarat Ciprian Paraschiv.

Potrivit expunerii de motive, iniţiatorii consideră că victoria Stelei din 1986 a consacrat fotbalul românesc la cel mai înalt nivel european şi reprezintă un reper de identitate sportivă naţională.

“Depunem proiect prin care toţi componenţii Steaua ’86 să primească indemnizaţia de merit. E adevărat, îndreptăm o nedreptate ce a ţinut zeci de ani, pentru că locul eroilor de la Sevilla va fi pentru totdeauna, generaţie după generaţie, în sufletul românilor”, a mai declarat deputatul AUR, Ciprian Paraschiv.

