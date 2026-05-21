Clauza uriaşă pe care Daniel Pancu o are în contractul cu CFR. Se va îmbogăţi dacă Varga îl dă afară

Daniel Pancu va pune mâna pe o sumă importantă de bani, dacă Neluţu Varga va alege să îl demită de la CFR, echipă pe care a calificat-o miraculos în cupele europene.

Calificarea în Conference League i-a adus automat o prelungire pe încă doi ani lui Pancone la CFR. În situaţia în care Varga ar dori un alt antrenor, el va trebui să îi plătească lui Pancone 500.000 de euro, susţine Ioan Becali.

Clauza uriaşă pe care Daniel Pancu o are în contractul cu CFR

“Daniel Pancu poate să ceară orice sumă dacă Neluțu Varga vrea să-l dea afară. Tot contractul pe doi ani. Clauza o are el, cum avea și CFR-ul dacă nu se califica în cupele europene. 250.000 de euro pe an, înmulțit cu 2 face 500.000 de euro.

Dă-mi banii și plec. Aia de 50.000 de euro este o clauză pe care Pancu poate să o dea clubului și să plece, dar el și-a dat cuvântul că rămâne dacă se rezolvă niște probleme civilizate.

Nu este vorba de bază, este vorba de închirierea unui stadion cu gazon lângă. Mă doare sufletul să spun chestiile astea despre Neluțu, care a băgat o grămadă de bani, dar așa a grăit Pancu. El are în mână 500.000 de euro dacă ar vrea Clujul să-l dea afară.