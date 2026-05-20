LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League

Dinamo – FCSB / FC Botoșani, finala barajului pentru calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat oficial programul barajului pentru calificarea în UEFA Conference League, duel care va decide ultima echipă din România ce va evolua în cupele europene în sezonul 2026/2027.

Dinamo și-a asigurat deja prezența în finala barajului, după ce a încheiat sezonul pe locul 4 în play-off. „Câinii” așteaptă acum să afle adversara dintre FCSB și FC Botoșani.

Partida decisivă pentru un loc în Conference League se va disputa pe stadionul formației mai bine clasate la finalul sezonului.

În cazul de față, duelul pentru cupele europene va avea loc pe Stadionul „Arcul de Triumf”, acolo unde gruparea din Ștefan cel Mare dispută meciurile.