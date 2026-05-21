Ce surpriză! Noul puști minune al Barcelonei, convocat la Campionatul Mondial

Ionuţ Axinescu Publicat: 21 mai 2026, 12:37

Hamza Abdelkarim

Egiptul a anunțat lista preliminară pentru Campionatul Mondial din vară, care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena. Legendarul Hossam Hassan, selecționerul „faraonilor”, a pregătit și o surpriză imensă.

Alături de starurile Mohamed Salah și Omar Marmoush, în atacul Egiptului s-ar putea afla și noua „perlă” a Barcelonei, așa cum este numit adolescentul de către presa catalană. Este vorba despre Hamza Abdelkarim, în vârstă de numai 18 ani, jucător care a progresat enorm în ultimele patru luni.

Hamza Abdelkarim, viitor număr 9 la echipa mare?

Hamza Abdelkarim i-a luat fața în echipa națională mult mai cunoscutului Mostafa Mohamed, atacant experimentat, de 28 de ani, de la Nantes. „Perla” Hamza a ajuns la Barcelona în februarie 2026, sub formă de împrumut de la gigantul egiptean Al Ahly.

A impresionat la echipa de juniori A, cu care a devenit campion, iar din sezonul viitor va face pasul către Barcelona B, potrivit cotidianului Sport. „Se așteaptă confirmarea că progresul său îl poate transforma într-o opțiune clară pentru postul de număr 9 la prima echipă”, a scris recent sursa citată. De altfel, clubul catalan i-a anunțat deja pe cei de la Al Ahly că va activa opțiunea de cumpărare definitivă, în valoare de 1,5 milioane de euro. De asemenea, însuși Hansi Flick îl urmărește cu atenție pe Hamza, potrivit jurnaliștilor locali.

Dorit și de Bayern Munchen

Hamza Abdelkarim le-a luat ochii catalanilor la Campionatul Mondial U-17, desfășurat în noiembrie 2025, în Qatar. Inclusiv Bayern Munchen l-a dorit pe tânărul egiptean, care însă a ținut să meargă la Barcelona. „A venit ca un necunoscut, iar în doar câteva luni a devenit o senzație a echipei de juniori”, mai scrie Sport.

Atacant înalt, de 1,85 metri, „faraonul” se remarcă printr-un excelent simț al golului, precum și prin abilitățile sale de pivot. Un alt plus este că Abdelkarim lovește mingea cu ambele picioare, conform presei din Catalonia.

Egipt, în căutarea primei victorii la Mondial

Chiar dacă lista nu este finală, Hamza Abdelkarim are toate șansele să prindă lotul pentru Cupa Mondială. În lotul preliminar se regăsesc patru portari, precum și alți jucători care încă nu au nicio selecție în echipa de seniori a „faraonilor”. În orice caz, antrenorul Hossam Hassan va anunța lotul pe 28 mai, imediat după amicalul cu Rusia, de la Cairo.

Egipt va juca în grupa G a Mondialului și va întâlni, în ordine, Belgia (la Seattle), Noua Zeelandă (la Vancouver) și Iran (la Seattle). „Faraonii” sunt pentru a patra oară la un turneu final, unde până acum nu au câștigat niciun meci.

Lotul lărgit al Egiptului

Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), Al-Mahdy Soliman (Al Ittihad Alexandria), Mohamed Alaa (ZED FC).

Fundaşi: Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek El Ala (Al Nasr), Hamdi Fathy (Al Wakrah), Ramy Rabia (Al Ahly), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdel-Maguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Ahmed Fotouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids FC).

Mijlocași: Marwan Attia (Al Ahly), Mohand Lashin (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Zamalek), Mahmoud Saber (Pyramids FC), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek), Imam Ashour (Al Ahly), Mostafa Abdel-Raouf Ziko (ZED FC), Mahmoud Trezeguet (Al Rayyan), Ibrahim Ade (Pyramids FC), Haissem Hassan (Real Oviedo).

Atacanți: Mohamed Salah (Liverpool), Omar Marmoush (Manchester City), Aktai Abdullah (ZED FC), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).

