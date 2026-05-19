Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda

Mihai Neşu (43 de ani) a avut un ghinion teribil în 2011, atunci când a rămas paralizat, în urma unui incident petrecut la antrenamentele lui Utrecht.
Din păcate, statul român îi oferă lună de lună o pensie de doar 500 de lei, la care se adaugă ajutorul de 2.000 de lei primit de sora acestuia. “Salvarea” lui Neşu vine din Olanda, de unde încasează lunar 3.000 de euro, ţinând cont că incidentul din 2011 a avut loc în “Ţara Lalelelor”.
Mihai Neşu ia 3.000 de euro pe lună de la statul olandez
“Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea (n.r. sora sa) vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale.
Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum. Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități.
Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist”, spunea în trecut Mihai Neşu.
Mihai Neşu plăteşte taxe la fundaţia lui de 36.000 de euro
De taxele impuse în 2026 nu a scăpat nici Mihai Neşu. Fostul fotbalist a declarat că, în urma reformei Guvernului, fundația pe care o conduce a pierdut scutirea de la plata impozitului pe locuințe. Astfel, este obligat să plătească, în fiecare an, nu mai puțin de 36.000 de euro!
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite.
Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a declarat Mihai Neșu, conform adevarul.ro.
Mihai Neșu a jucat la echipa din Ghencea în perioada 2001-2008, înainte să se transfere în Olanda, la Utrecht. Fostul fundaș a adunat și 8 selecții la naționala României.
