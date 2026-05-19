Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda

Mihai Neşu (43 de ani) a avut un ghinion teribil în 2011, atunci când a rămas paralizat, în urma unui incident petrecut la antrenamentele lui Utrecht.

Din păcate, statul român îi oferă lună de lună o pensie de doar 500 de lei, la care se adaugă ajutorul de 2.000 de lei primit de sora acestuia. “Salvarea” lui Neşu vine din Olanda, de unde încasează lunar 3.000 de euro, ţinând cont că incidentul din 2011 a avut loc în “Ţara Lalelelor”.

Mihai Neşu ia 3.000 de euro pe lună de la statul olandez

“Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea (n.r. sora sa) vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale.

Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum. Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități.

Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist”, spunea în trecut Mihai Neşu.