Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză

Dinamo a început deja campania de achiziții, iar primele nume aduse sunt ale unor tineri de viitor.

După transferul lui Ianis Doană, gruparea din Ștefan cel Mare ar fi ajuns la un acord și cu Adriano Manole, unul dintre cei mai apreciați tineri de la FC Argeș.

Potrivit Pro Sport, mijlocașul în vârstă de 18 ani ar fi semnat un contract valabil pe trei sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă trei ani. De asemenea, Adriano Manole ar urma să primească un salariu lunar de aproximativ 1.500 de euro.

Fotbalistul ar fi decis să plece de la FC Argeș, nemulțumit că a jucat destul de puțin.

El a bifat doar șapte partide în tricoul piteștenilor în actuala ediție de campionat.