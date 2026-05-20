Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale

Cristi Borcea face orice pentru fericirea celor 9 copii ai săi. Astfel, el a luat decizia de a-i cumpăra Melissei (21 de ani) un apartament pe plajă, în Miami.

Locuinţa l-a costat în total pe omul de afaceri român 1.350 milioane de dolari. Pentru a se concentra pe viaţa de studentă la arhitectură, Melissa are parte de 4 piscine, plajă privată, dar şi parking.

Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami

”I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. (n.r. Cât v-a costat?) 1.000.000… cu tot cu mobilat, aranjat, 1.350.000 de dolari.

La un apartament cu două camere și living, dar are patru piscine, plajă privată, mentenanța și impozitul sunt 3.200 dolari. Are parking, piscine, plajă, spa, sală de fitness… hotel de cinci stele!”, a spus Borcea, citat de iamsport.ro.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.