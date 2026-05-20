Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat

Un posibil transfer controversat începe să agite fotbalul românesc. Edvinas Gertmonas, portarul titular al celor de la Universitatea Cluj, ar fi fost contactat de Universitatea Craiova chiar înaintea duelurilor decisive dintre cele două formații.

Lituanianul, considerat unul dintre cei mai buni portari din Liga 1, se află în ultimele luni de contract cu U Cluj și poate pleca liber în această vară. Potrivit Prima Sport, oficialii clubului patronat de Mihai Rotaru l-ar fi contactat deja pentru un posibil transfer.

Situația ar explica și una dintre cele mai surprinzătoare decizii ale antrenorului Cristiano Bergodi din acest sezon. Tehnicianul italian a ales să îl lase pe Gertmonas pe banca de rezerve în meciul pierdut drastic pe stadionul „Ion Oblemenco”, scor 0-5, partidă la finalul căreia Universitatea Craiova a cucerit titlul. În locul său a fost titularizat Ștefan Lefter.

Conform sursei citate, oficialii lui U Cluj ar fi fost deranjați de faptul că portarul nu ar fi informat clubul despre interesul venit din Bănie.

„Am auzit de acest lucru şi vom avea o discuţie cu Gertmonas. El nu anunţat pe nimeni că a fost contactat. Nu se face aşa ceva înaintea unui meci cum a fost finala”, ar fi spus reprezentanți ai ardelenilor, conform sursei citate.