Ilie Dumitrescu, scut în jurul lui Ianis Hagi după calificarea României în optimi la EURO 2024: "L-au făcut cum au vrut!" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu, scut în jurul lui Ianis Hagi după calificarea României în optimi la EURO 2024 Ilie Dumitrescu și Ianis Hagi / Instagram Ilie Dumitrescu a făcut scut în jurul lui Ianis Hagi după calificarea României în optimi la EURO 2024. Fostul mare internaţional român l-a lăudat pe Ianis după ce a scos penalty-ul care a calificat România în optimile de finală la EURO 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ilie Dumitrescu a spus că Ianis Hagi a fost criticat pe nedrept pentru evoluţiile sale şi că în partida cu Slovacia a arătat că are personalitate. România se va lupta cu Olanda pentru un loc în sferturile de finală de la EURO 2024. Ilie Dumitrescu, scut în jurul lui Ianis Hagi după calificarea României în optimi la EURO 2024 ”Ianis a arătat, chiar dacă nu a jucat foarte mult, că este unul dintre puținii jucători cu personalitate în momentele cheie. A fost criticat după primele meciuri, l-au făcut cum au vrut ei, dar a arătat că este singurul care are personalitate și își asumă în momentele decisive”, a spus Ilie Dumitrescu la digisport.ro. „Vom muri pentru acest tricou!” Ianis Hagi, discurs uriaş după calificarea României în optimi la EURO 2024 Ianis Hagi a avut un discurs uriaş după calificarea României în optimi la EURO 2024. România s-a calificat în optimile de finală de la EURO 2024, de pe primul loc. Naţionala lui Edi Iordănescu a remizat cu Slovacia, scor 1-1, rezultat ce a fost suficient pentru a câştiga grupa. Reclamă

Reclamă 4

România a profitat şi de remiza dintre Belgia şi Ucraina şi a reuşit să câştige grupa la golaveraj. Răzvan Marin a transformat penalty-ul obţinut de Ianis Hagi şi a adus calificarea istorică a României. La finalul partidei, Ianis Hagi a avut un discurs emoţionant.

„Ne-am îndeplinit primul obiectiv, am ieşit din grupe, am câştigat grupa, aveam şi obiectivul să scoatem lumea în stradă, să-i facem mândri şi cred că am reuşit. Al doilea obiectiv este să terminăm turneul cât mai târziu. Nu avem frică de nimeni, suntem echilibraţi, avem entuziasm şi calitate. Antrenorii şi mentrorii noştri ne ştiu caracteristicele şi mentalitatea, suntem învingători, mereu încercăm să mergem la victorie. Am ridicat ştacheta, dar e greu să o menţinem. Vom da sută la sută pentru naţională, vom muri pentru acest tricou”„, a spus Ianis Hagi.

Reclamă