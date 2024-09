Ilie Dumitrescu cere ca Dorinel Munteanu să fie sancţionat după gestul golănesc din meciul cu Dinamo: "Nu are nicio scuză!" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu cere ca Dorinel Munteanu să fie sancţionat după gestul golănesc din meciul cu Dinamo. Dorinel Munteanu l-a luat de de guler pe David Maftei, nemulţumit de randamentul jucătorului său.

Chiar dacă admite că este prieten cu Dorinel Munteanu, Ilie Dumitrescu spune că nu este ok ce a făcut şi că „nu are nicio scuză”.

„Sunt două lucruri diferite. Proiectul e unul senzațional și Oțelul e o echipă super incomodă, care își merită poziția în clasament (n.r. locul 2) și va lupta, Dorinel e un tip ambițios. Dar de aici și până a avea o ieșire în decor de genul ăsta, ea trebuie sancționată pentru el, pentru Dorinel Munteanu.

Cum să spun eu, sunt prieten cu el, am fost colegi la ‘Generația de Aur’, am fost și vom mai merge la evenimente, dar nu pot să vin aici și să spun că e ok ce a făcut, că are vreo scuză. Nu are nicio scuză!N-a înjurat, am văzut. A fost revoltat. El își face treaba la cel mai înalt nivel din punct de vedere profesional și are o ieșire de genul, după care noi ar trebui să-i spunem că nu e ok. Poți să te impui în fața unui jucător și fără să-l tragi de tricou, nu?„, a spus Ilie Dumitrescu la digisport.ro.

