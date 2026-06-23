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Panama – Croaţia LIVE VIDEO (02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Modric şi ai lui luptă pentru şaisprezecimi

Dan Roșu Publicat: 23 iunie 2026, 12:29

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Panama – Croaţia LIVE VIDEO (02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Modric şi ai lui luptă pentru şaisprezecimi

Croaţia - Getty Images

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Panama şi Croaţia se întâlnesc în runda a doua a meciurilor din Grupa L. Duelul se va disputa miercuri dimineaţă, de la ora 02:00, şi va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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După primele două meciuri disputate în Grupa L, Panama şi Croaţia sunt echipele fără puncte, prima fiind învinsă 0-1 de Ghana, în timp ce echipa lui Luka Modric s-a înclinat în faţa Angliei, 2-4.

Panama – Croaţia e live pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Croaţia este favorita caselor de pariuri pentru meciul cu Panama, având la victorie o cotă de 1.60. De partea cealaltă, un succes al echipei din America Centrală are o cotă de 6.00.

Panama se află pentru a doua oară la un turneul final mondial, după cel din 2018, atunci când a fost ultima în Grupa G, cu zero puncte. Atunci le-a avut adversare pe Belgia, Anglia şi Tunisia.

De partea cealaltă, Croaţia este pentru a şaătea oară la un Mondial, primul fiind în 1998, când, după ce a învins România în optimi, s-a oprit în semifinale în faţa viitoarei campioane, Franţa.

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Totuşi, cea mai bună performanţă a croaţilor nu este acea semifinală, ci finala din 2018, pierdută în tot în faţa Franţei, 2-4.

Panama – Croația | Echipele probabile

  • Panama (3-4-3): Mosquera – Blackman, Ramos, Cordoba – Murillo, Harvey, Martínez, Andrade – Barcenas, Waterman, Rodríguez
  • Croația (4-3-3): Livakovic – Stanisic, Sutalo, Vusković, Gvardiol – Modric, Kovacic, P. Sucic – Baturina, Kramaric, Perisic
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