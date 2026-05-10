Probleme pentru cuplul milionar! A șters toate pozele cu el de pe Instagram, după 7 ani de căsnicie

Probleme în căsnicia starului de la Arsenal, Leandro Trossard. Soția li, Laura Hilven, a șters de pe rețelele de socializare toate pozele cu jucătorul sau de la nunta lor.

Cei doi formează o relație de 13 ani și s-au căsătorit în iunie 2019 și au doi copii: unul născut în 2017 și unul născut în 2023.

Conform Daily Mail, Laura, 33 de ani, avea pe contul său de Instagram multe fotografii alături de soțul ei, inclusiv de la nuntă, de la momentul cererii în căsătorie din 2018 sau când eram împreună pe arena lui Arsenal, Emirates.

„Dacă cineva s-ar uita acum pe contul ei, nu ar avea nici cea mai mică idee că cei doi se cunosc, nu mai zic că sunt căsătoriți” a spus un apropiat, pentru presa britanică.

Problemele dintre cei doi există de câteva luni. Într-o imagine postată în luna martie, un selfie în oglindă, Laura nu poartă verigheta. Ultima imagine în care apare cu verigheta este din decembrie 2025.