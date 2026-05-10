„Tăntălăul și gogomanul” au jucat în aceeași echipă! Ce au putut să facă portarul și un fundaș, la ultima fază

„Cel mai ridicol gol văzut vreodată” scrie Gazzetta dello Sport după o fază cum nu s-a mai văzut la un meci din Argentina. La chiar ultima fază a meciului, portarul a făcut o gafă inimaginabilă. Și nu a fost cea mai rea greșeală de la acel moment.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prelungirile partidei dintre Talleres și Villa San Carlos din Metropolitan Primera B din Argentina, portarul oaspeților de la Villa San Carlos a vrut să degajeze mingea, însă nu s-a asigurat că nu are niciun adversar în spate. Astfel că atunci când a lăsat mingea pe gazon, atacantul lui Talleres i-a luat-o imediat.

Însă șutul atacantului din unghi nu a fost cel mai bine, mingea a ajuns în fața porții unde se aflau doi fundași. Unul dintre aceștia a încercat să degajeze însă a lovit defectuos balonul, acesta a lovit bara și a intrat în poartă.

“No se puede creer”

Por la secuencia en este gol de Talleres de Remedios de Escalada en la última jugada del partido. pic.twitter.com/YanOCc2vx0

— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 9, 2026