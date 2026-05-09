Panică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 17:08

Alexandru Dobre, la Rapid/ Sport Pictures

Momente de panică la Rapid, înaintea partidei cu U Cluj. Alexandru Dobre (27 de ani) a trecut prin momente dificile chiar la aeroport, la plecarea către Cluj.

Fostul căpitan al giuleştenilor a fost transportat de urgenţă la spital, după ce i s-a făcut rău înainte să urce în avion.

Update 17:08: Alex Dobre a fost supus unor analize în spital și în prezent se simte mai bine. Cu toate acestea, extrema nu va fi în lotul Rapidului pentru partida contra lui “U” Cluj.

Conform fanatik.ro, Alexandru Dobre nu a mai făcut deplasarea la Cluj, pentru partida cu echipa lui Cristiano Bergodi din această seară. Meciul din etapa a opta a play-off-ului se va disputa de la ora 21:00.

Alexandru Dobre ar fi făcut un atac de panică pe aeroport. Mijlocaşul Rapidului a acuzat stări de ameţeală, de vomă şi a resimţit anxietate, la plecarea către Cluj.

Dobre a fost transportat de urgenţă la spital chiar de la aeroport, pentru a i se efectua mai multe analize. Acesta nu va face parte din lotul lui Costel Gâlcă pentru meciul din această seară.

Rapid a primit astfel o lovitură uriaşă, pe acest final de play-off. Giuleştenii luptă pentru calificarea în cupele europene, fiind pe locul cinci, la două puncte distanţă de locul patru, ocupat de Dinamo.

Alexandru Dobre s-a aflat într-un conflict cu Costel Gâlcă, el plângându-se de tactica antrenorului. Ca urmare, la meciul cu Universitatea Craiova din play-off, mijlocaşul a fost lăsat pe banca de rezerve şi i s-a luat şi banderola de căpitan.

