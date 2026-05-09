Panică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești

Momente de panică la Rapid, înaintea partidei cu U Cluj. Alexandru Dobre (27 de ani) a trecut prin momente dificile chiar la aeroport, la plecarea către Cluj.

Fostul căpitan al giuleştenilor a fost transportat de urgenţă la spital, după ce i s-a făcut rău înainte să urce în avion.

Update 17:08: Alex Dobre a fost supus unor analize în spital și în prezent se simte mai bine. Cu toate acestea, extrema nu va fi în lotul Rapidului pentru partida contra lui “U” Cluj.

Conform fanatik.ro, Alexandru Dobre nu a mai făcut deplasarea la Cluj, pentru partida cu echipa lui Cristiano Bergodi din această seară. Meciul din etapa a opta a play-off-ului se va disputa de la ora 21:00.