Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Andrei Cordea a reacţionat, după controversa uriaşă din partida CFR Cluj – Universitatea Craiova. Meciul din etapa a opta a play-off-ului s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.
În minutul 50, Lorezo Biliboc l-a lansat în atac pe Andrei Cordea. În interiorul careului, mijlocaşul clujenilor a şutat spre poartă, balonul lovindu-se de braţul lui Adrian Rus.
Imaginea postată de Andrei Cordea, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0
Inițial, Kovacs nu a arătat spre puncul cu var, după care faza a fost analizată de arbitrii din camera video pentru un posibil offside. După o analiză de cinci minute la VAR, s-a dictat până la urmă offside la poziția din care a plecat Biliboc.
Momentul a generat controverse, pentru că pe reluări nu s-a observat foarte clar poziţia de offside a lui Lorenzo Biliboc. La câteva ore după meci, Andrei Cordea a avut o reacţie ironică, pe pagina sa de Instagram.
Cordea a postat o imagine cu faza controversată, din care se putea observa faptul că Biliboc se afla în poziţie corectă. “Offside” a fost mesajul care a însoţit fotografia postată de Andrei Cordea, alături de mai multe emoticoane care înfăţişau feţe râzând.
De asemenea, şi Iuliu Mureşan, preşedintele celor de la CFR Cluj, a avut o reacţie dură la scurt timp după meci. Acesta nu înţelege de ce clujenii nu au primit lovitură de la 11 metri.
“Este un arbitru pe care jumătate din cluburile din Liga 1 nu-l vor. Nici ca arbitru, nici ca VAR. Vrăjeală de offside. Trebuia să fie mult mai clar, pare că umărul este mai aproape“, a spus Mureșan, potrivit digisport.ro.
