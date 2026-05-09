Home | Fotbal | Liga 1 | Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 10:57

Comentarii
Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Andrei Cordea, în duel cu Vladimir Screciu în CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andrei Cordea a reacţionat, după controversa uriaşă din partida CFR Cluj – Universitatea Craiova. Meciul din etapa a opta a play-off-ului s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 50, Lorezo Biliboc l-a lansat în atac pe Andrei Cordea. În interiorul careului, mijlocaşul clujenilor a şutat spre poartă, balonul lovindu-se de braţul lui Adrian Rus.

Imaginea postată de Andrei Cordea, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Inițial, Kovacs nu a arătat spre puncul cu var, după care faza a fost analizată de arbitrii din camera video pentru un posibil offside. După o analiză de cinci minute la VAR, s-a dictat până la urmă offside la poziția din care a plecat Biliboc.

Momentul a generat controverse, pentru că pe reluări nu s-a observat foarte clar poziţia de offside a lui Lorenzo Biliboc. La câteva ore după meci, Andrei Cordea a avut o reacţie ironică, pe pagina sa de Instagram.

Cordea a postat o imagine cu faza controversată, din care se putea observa faptul că Biliboc se afla în poziţie corectă. “Offside” a fost mesajul care a însoţit fotografia postată de Andrei Cordea, alături de mai multe emoticoane care înfăţişau feţe râzând.

Reclamă
Reclamă
Imaginea postată de Andrei Cordea, după CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0
Imaginea postată de Andrei Cordea, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0/ Instagram

De asemenea, şi Iuliu Mureşan, preşedintele celor de la CFR Cluj, a avut o reacţie dură la scurt timp după meci. Acesta nu înţelege de ce clujenii nu au primit lovitură de la 11 metri.

“Este un arbitru pe care jumătate din cluburile din Liga 1 nu-l vor. Nici ca arbitru, nici ca VAR. Vrăjeală de offside. Trebuia să fie mult mai clar, pare că umărul este mai aproape“, a spus Mureșan, potrivit digisport.ro.

Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceagCriminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
Observator
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Foto
Fanatik.ro
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Foto
10:21

Lionel Messi îl vrea pe Neymar la Campionatul Mondial. Mesaj pentru Carlo Ancelotti: “E unul dintre cei mai buni”
9:57

Ce trebuie să facă U Cluj pentru a reuşi eventul, după pasul greşit al Universităţii Craiova: “Dacă Bergodi îndrăzneşte…”
9:49

România – China LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY). Semifinală infernală la Campionatele Mondiale pe echipe
9:26

“Dinamo sau Rapid?” Ce rivală vrea Mihai Stoica la barajul de Conference League: “Pe ei i-aş prefera”
9:04

A auzit declaraţiile lui Daniel Pancu şi s-a convins: “E un semnal clar că pleacă la Rapid”
8:50

Cum a fost descris Cristi Chivu de Jose Mourinho, după ce a scris istorie şi a câştigat titlul cu Inter
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 5 VideoJurnal Antena Sport | Servește pentru marile victorii 6 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț