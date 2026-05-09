Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Andrei Cordea a reacţionat, după controversa uriaşă din partida CFR Cluj – Universitatea Craiova. Meciul din etapa a opta a play-off-ului s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

În minutul 50, Lorezo Biliboc l-a lansat în atac pe Andrei Cordea. În interiorul careului, mijlocaşul clujenilor a şutat spre poartă, balonul lovindu-se de braţul lui Adrian Rus.

Inițial, Kovacs nu a arătat spre puncul cu var, după care faza a fost analizată de arbitrii din camera video pentru un posibil offside. După o analiză de cinci minute la VAR, s-a dictat până la urmă offside la poziția din care a plecat Biliboc.

Momentul a generat controverse, pentru că pe reluări nu s-a observat foarte clar poziţia de offside a lui Lorenzo Biliboc. La câteva ore după meci, Andrei Cordea a avut o reacţie ironică, pe pagina sa de Instagram.

Cordea a postat o imagine cu faza controversată, din care se putea observa faptul că Biliboc se afla în poziţie corectă. “Offside” a fost mesajul care a însoţit fotografia postată de Andrei Cordea, alături de mai multe emoticoane care înfăţişau feţe râzând.