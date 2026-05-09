Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu

Sorana Cîrstea şi-a continuat “evoluţia” de mare campioană din victoria cu Aryna Sabalenka şi la conferinţa de presă de la Roma. Jucătoarea de 36 de ani a vorbit despre românii ei, dar şi despre generaţia ce le-a inclus şi pe Simona Halep sau Irina Begu.

Sorana Cîrstea a învins pentru prima oară în carieră un număr unu mondial şi a făcut-o în faţa lui Sabalenka, revenind de la 0-1 la seturi, 2-6, 6-3, 6-4. La conferinţa de presă, ea a vorbit şi despre istoria României în tenis.

Sorana C î rstea, conferin ţă de presă de mare campioană

“Sunt foarte fericită pentru această victorie, desigur. Nu știam că este prima dată când înving un lider mondial. Am obținut victorii mari în cariera mea, dar este frumos să văd că toată munca grea dă roade. Sunt, de asemenea, foarte mulțumită de nivelul pe care îl arăt aici, la Roma

Suntem o țară cu o istorie minunată în tenis. De la Năstase și Țiriac, la Virginia Ruzici, Andrei Pavel sau Simona Halep. Din păcate, nu avem un sistem și nu provenim toți din același loc. Cred că pur și simplu avem o istorie și niște părinți puțin nebuni, care investesc enorm în copiii lor și își doresc ca aceștia să ajungă foarte departe în tenis