Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu

Dan Roșu Publicat: 9 mai 2026, 23:00

Sorana Cîrstea - Profimedia Images

Sorana Cîrstea şi-a continuat “evoluţia” de mare campioană din victoria cu Aryna Sabalenka şi la conferinţa de presă de la Roma. Jucătoarea de 36 de ani a vorbit despre românii ei, dar şi despre generaţia ce le-a inclus şi pe Simona Halep sau Irina Begu.

Sorana Cîrstea a învins pentru prima oară în carieră un număr unu mondial şi a făcut-o în faţa lui Sabalenka, revenind de la 0-1 la seturi, 2-6, 6-3, 6-4. La conferinţa de presă, ea a vorbit şi despre istoria României în tenis.

Sorana Cîrstea, conferinţă de presă de mare campioană

“Sunt foarte fericită pentru această victorie, desigur. Nu știam că este prima dată când înving un lider mondial. Am obținut victorii mari în cariera mea, dar este frumos să văd toată munca grea roade. Sunt, de asemenea, foarte mulțumită de nivelul pe care îl arăt aici, la Roma

Suntem o țară cu o istorie minunată în tenis. De la Năstase și Țiriac, la Virginia Ruzici, Andrei Pavel sau Simona Halep. Din păcate, nu avem un sistem și nu provenim toți din același loc. Cred pur și simplu avem o istorie și niște părinți puțin nebuni, care investesc enorm în copiii lor și își doresc ca aceștia ajungă foarte departe în tenis

Unul dintre lucrurile bune este în România vedem tenis la televizor în fiecare zi. Toate turneele sunt transmise. Crești urmărind tenis și visând să ajungi acolo. Generația mea, cea a Simonei, a lui Begu și a multor altor jucătoare care au ajuns în top 100, a fost incredibilă. Cred ne-am împins una pe cealaltă de la spate. Sper ca acum alte fete ne poată călca pe urme și mențină steagul tenisului românesc sus.

Este foarte greu de spus dacă aceasta este cea mai mare victorie a carierei mele, pentru am avut triumfuri minunate. Am fost mereu o jucătoare care, într-o zi bună, putea învinge pe oricine. Ceea ce mă bucură cel mai mult nu este atât victoria în sine, cât modul în care am jucat. Cred că în seturile al doilea și al treilea am arătat un nivel foarte înalt. Am urmat perfect planul de joc și am câștigat în condițiile mele. Asta face cea mai fericită.

Cel mai mult bucură anul acesta constanța pe care am reușit o arăt săptămână de săptămână. Și, de asemenea, titlul pe care l-am câștigat acasă, la Cluj. A fost cea mai bună săptămână din viața mea. Tot ce am trăit acolo voi păstra mereu cu mine. Emoțiile și felul în care m-au făcut simt au fost incredibile. Am spus , dacă ar fi trebuit retrag după Cluj, fi fost foarte fericită“, spus Sorana Cîrstea, la conferinţa de presă.

Recordurile Soranei Cîrstea

Sorana Cîrstea a atins o serie de borne fantastice după ce a reușit o învingă pe Aryna Sabalenka în turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Roma. Veterana de 36 de ani a intrat în istoria tenisului odată cu succesul contra bielorusei care se află pe primul loc în ierarhia WTA.

Odată cu succesul fabulos de la Foro Italico, Cîrstea a bifat o serie de realizări fantastice care se leagă de vârsta sa.

De când ierarhiile WTA au fost apărut în premieră în 1975, românca de 36 de ani și 28 de zile a devenit cea mai în vârstă tenismenă care reușește învingă numărul 1 mondial pe zgură, revină de la 0-1 într-un meci cu numărul 1 mondial şi obţină prima ei victorie în faţa unui lider mondial.

În plus, pe același principiu, de când clasamentul WTA a fost publicat pentru prima dată, Cîrstea a devenit a cincea cea mai în vârstă tenismenă care obțină o victorie contra liderului mondial. Pe primul loc se află Serena Williams, care a reușit asta la 37 de ani și 110 zile.

