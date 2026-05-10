Home | Fotbal | Liga 1 | FC Botoșani – Petrolul (LIVE SCORE, 16:00). Moldovenii, la un punct distanță de barajul cu FCSB. Echipele

FC Botoșani – Petrolul (LIVE SCORE, 16:00). Moldovenii, la un punct distanță de barajul cu FCSB. Echipele

Andrei Nicolae Publicat: 10 mai 2026, 15:24

Comentarii
FC Botoșani – Petrolul (LIVE SCORE, 16:00). Moldovenii, la un punct distanță de barajul cu FCSB. Echipele

FC Botoșani - Petrolul / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FC Botoșani și Petrolul se întâlnesc în această după-amiază pe stadionul moldovenilor într-o partidă cu o miză mare pentru ambele cluburi. Dacă formația lui Marius Croitoru obține cel puțin un punct, își va asigura locul de baraj de Conference League, în timp ce ploieștenii, cu o victorie, se salvează matematic de la retrogadarea directă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre FC Botoșani și Petrolul va avea loc astăzi de la ora 16:00 și va fi transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

FC Botoșani – Petrolul (LIVE SCORE, 16:00). Echipele de start

Update: Echipele de start:

FC Botoșani (4-2-3-1): Kukic – Adams, Suta, Miron, Țigănașu – Papa, Petro – Bota, Ongenda, Mitrov – Mailat

Rezerve: Anestis, Ilaș, M. Fernandez, Creț, Bordeianu, Aldair, G. David, A. Dumitru, E. Lopez, Dumiter, Kovtaliuk

Reclamă
Reclamă

Absent: Bodișteanu (suspendat)

Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău – Ricardinho, Ignat, Roche, A. Dumitrescu – Jyry, Dongmo – R. Pop, Dulca, Grozav – Chică-Roșă

Rezerve: Krell, Prce, N. Marian, Boateng, Hanca, Boțogan, Ludewig, V. Gheorghe, Aimbetov, Rodrigues, Hermann, I. Paraschiv

Trucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroportTrucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroport
Reclamă

Absent: Papp (suspendat)

Știrea inițială

Înainte de partida de pe Stadionul Municipal, FC Botoșani se află pe locul 9, venind după două rezultate de egalitate, 1-1 cu Oțelul și Farul. De cealaltă parte, trupa lui Mehmet Topal e pe 13 și caută prima victorie după trei meciuri în care a strâns două puncte. În ultima partidă, prahovenii au remizat cu UTA, 1-1, iar cu o victorie la Botoșani ar scăpa de grijile retrogradării directe.

Echipa lui Croitoru are total alt obiectiv în minte, asigurarea locului de baraj de Conference League, unde ar urma să joace în semifinală cu FCSB. Doar două echipe se mai luptă pentru al doilea loc de baraj, cea a moldovenilor și Csikszereda.

În prezent, FC Botoșani are 32 de puncte și un meci în minus, ciucanii au 30, iar scenariile sunt următoarele, în contextul în care săptămâna viitoare se dispută ultima etapă, când cele două au meci direct:

FC Botoșani bate Petrolul: moldovenii se duc la 5 puncte distanță de ciucani și își asigură locul de baraj cu o etapă înainte de final.

FC Botoșani face egal cu Petrolul: moldovenii se duc la 3 puncte distanță. Chiar dacă FC Botoșani va pierde în ultima etapă cu Csikszereda, va fi peste ciucani, deoarece în sezonul regulat s-a clasat mai bine.

FC Botoșani pierde: Totul se decide în ultima etapă, când moldovenii întâlnesc Csikszereda. Ciucanii au nevoie de victorie ca să treacă peste adversarii lor pentru locul de baraj.

Câștigătoarea semifinalei barajului dintre FCSB și FC Botoșani sau Csikszereda va întâlni locul 4 din play-off, ocupat în prezent de Dinamo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Observator
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
“Sunt dezamăgit de Costel Gâlcă!” Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai atâtea accidentări”
Fanatik.ro
“Sunt dezamăgit de Costel Gâlcă!” Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai atâtea accidentări”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1