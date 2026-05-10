FC Botoșani – Petrolul (LIVE SCORE, 16:00). Moldovenii, la un punct distanță de barajul cu FCSB. Echipele

Absent: Papp (suspendat)

Înainte de partida de pe Stadionul Municipal, FC Botoșani se află pe locul 9, venind după două rezultate de egalitate, 1-1 cu Oțelul și Farul. De cealaltă parte, trupa lui Mehmet Topal e pe 13 și caută prima victorie după trei meciuri în care a strâns două puncte. În ultima partidă, prahovenii au remizat cu UTA, 1-1, iar cu o victorie la Botoșani ar scăpa de grijile retrogradării directe.

Echipa lui Croitoru are total alt obiectiv în minte, asigurarea locului de baraj de Conference League, unde ar urma să joace în semifinală cu FCSB. Doar două echipe se mai luptă pentru al doilea loc de baraj, cea a moldovenilor și Csikszereda.

În prezent, FC Botoșani are 32 de puncte și un meci în minus, ciucanii au 30, iar scenariile sunt următoarele, în contextul în care săptămâna viitoare se dispută ultima etapă, când cele două au meci direct:

FC Botoșani bate Petrolul: moldovenii se duc la 5 puncte distanță de ciucani și își asigură locul de baraj cu o etapă înainte de final.

FC Botoșani face egal cu Petrolul: moldovenii se duc la 3 puncte distanță. Chiar dacă FC Botoșani va pierde în ultima etapă cu Csikszereda, va fi peste ciucani, deoarece în sezonul regulat s-a clasat mai bine.

FC Botoșani pierde: Totul se decide în ultima etapă, când moldovenii întâlnesc Csikszereda. Ciucanii au nevoie de victorie ca să treacă peste adversarii lor pentru locul de baraj.

Câștigătoarea semifinalei barajului dintre FCSB și FC Botoșani sau Csikszereda va întâlni locul 4 din play-off, ocupat în prezent de Dinamo.