Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone

Ion Ţiriac împlineşte vârsta de 87 de ani. Miliardarul român a dezvăluit recent ce cadou de suflet a primit de la prietenul său apropiat, Bernie Ecclestone, fostul şef din Formula 1.

Ion Ţiriac are o avere estimată de Forbes la suma uriaşă de 2,3 miliarde de dolari. Bernie Ecclestone, ajuns la vârsta de 95 de ani, are o avere de 2,6 miliarde de dolari.

Ion Ţiriac a dezvăluit că l-a vizitat pe Bernie Ecclestone în Elveţia, acolo unde magnatul britanic, retras din Formula 1, locuieşte alături de familie. Miliardarul român s-a declarat impresionat de colecţia de maşini pe care şi acesta o deţine.

Totodată, Ion Ţiriac a povestit cum Bernie Ecclestone i-a făcut cadou cartea sa. Miliardarul britanic a ales să-i dăruiască fostului sportiv una dintre cele cinci cărţie pe care le-a scris, acesta păstrând-o în colecţia sa.

“Ecclestone are 94 de ani (n.r. 95), e unul din puţinii mei prieteni. E un om senzațional din toate punctele de vedere și e unul dintre ăștia (n.r. arată 3 degete): Havelange, Samaranch, Ecclestone, care au schimbat lumea sportului. Și am fost să-l vizitez, stă în Elveția, nu ne-am mai văzut de mult timp, în special de când a vândut Formula 1, eu eram membru. Cel puţin zece vedeam pe an, nu am văzut una din tribună, stăteam cu el. Când mai erau 10 tururi, trebuia să luăm elicopterul repede, plecam la aeroport. La 94 de ani, are un băieţaş de trei ani.