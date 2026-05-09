Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone

Ion Ţiriac împlineşte vârsta de 87 de ani. Miliardarul român a dezvăluit recent ce cadou de suflet a primit de la prietenul său apropiat, Bernie Ecclestone, fostul şef din Formula 1.
Ion Ţiriac are o avere estimată de Forbes la suma uriaşă de 2,3 miliarde de dolari. Bernie Ecclestone, ajuns la vârsta de 95 de ani, are o avere de 2,6 miliarde de dolari.
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani: cadou de la Bernie Ecclestone
Ion Ţiriac a dezvăluit că l-a vizitat pe Bernie Ecclestone în Elveţia, acolo unde magnatul britanic, retras din Formula 1, locuieşte alături de familie. Miliardarul român s-a declarat impresionat de colecţia de maşini pe care şi acesta o deţine.
Totodată, Ion Ţiriac a povestit cum Bernie Ecclestone i-a făcut cadou cartea sa. Miliardarul britanic a ales să-i dăruiască fostului sportiv una dintre cele cinci cărţie pe care le-a scris, acesta păstrând-o în colecţia sa.
“Ecclestone are 94 de ani (n.r. 95), e unul din puţinii mei prieteni. E un om senzațional din toate punctele de vedere și e unul dintre ăștia (n.r. arată 3 degete): Havelange, Samaranch, Ecclestone, care au schimbat lumea sportului. Și am fost să-l vizitez, stă în Elveția, nu ne-am mai văzut de mult timp, în special de când a vândut Formula 1, eu eram membru. Cel puţin zece vedeam pe an, nu am văzut una din tribună, stăteam cu el. Când mai erau 10 tururi, trebuia să luăm elicopterul repede, plecam la aeroport. La 94 de ani, are un băieţaş de trei ani.
A avut o colecţie superbă de maşini de curse, vreo 90 şi ceva, eu am cartea, mi-a făcut cadou una dintre cele 5 cărţi pe care el le-a făcut, e în colecţie la mine“, a declarat Ion Ţiriac, conform digisport.ro.
Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui
În ciuda averii sale, Ţiriac nu a scăpat de eticheta de “zgârcit”, iar acum a vorbit deschis despre acest lucru. Ţiriac este de părere că banii nu trebuie aruncaţi, deoarece banii sunt munciţi şi câştigaţi.
El a vorbit şi despre un moment de când avea 14 ani şi şi-a cumpărat două felii de franzelă cu un leu. Cu toate acestea, miliardarul nu este interesat de ce spune lumea despre el:
“Absolut că sunt zgârcit! Eu încă sunt cu picioarele pe pământ și spun că banii trebuie câștigați și nu aruncați. Eu pot să fac lucruri… Dacă o fac, nu o fac pentru notorietate și publicitate. Sunt prea bătrân! Am ajuns să fiu atât de supărat pe mine și pe societate încât nu vreau să mai aud. Mă duc cu căciula în mână la toată lumea și numai piedici avem peste tot. La treburile cele mai simple!
Dar la treaba cu zgârcenia, nu arunc banii. Pentru că știu că banii s-au muncit greu, iar o felie de franzelă în 1954 costa 30 de bani. Se vindea franzela cu felia! La 14 ani am avut un leu și mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea. Nu regret nimic, chiar dacă lumea o să spună: „Mitocanul ăla nu regretă că e în scaunul în care este”. Se poate, dar am muncit mai mult decât alții”, a declarat Ion Ţiriac, potrivit gsp.ro.
- Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
- „A fost ceva ireal!” Leo Messi, în poză cu românca din Constanța cu avere la fel de mare ca a lui
- Mesajul lui David Popovici pentru Cristi Chivu, care a câştigat titlul în Italia
- Ce a făcut Gigi Becali până acum în Parlamentul României? Patronul FCSB a luat o singură dată cuvântul în plen
- Gică Popescu a dat un adevărat tun financiar: 8 milioane de euro