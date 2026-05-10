Dinamo – FC Argeș 1-0. George Pușcaș a marcat. Start perfect pentru „câini”

Dinamo – FC Argeș, duelul din etapa a opta de play-off, este în format live text, pe as.ro. Cu o victorie, „câinii” își vor consolida locul patru.

Trupa lui Zeljko Kopic luptă pentru calificarea în cupele europene. Dacă va încheia sezonul pe patru, Dinamo va da baraj pentru Conference League, unde s-ar putea duela chiar cu rivala FCSB.

Dinamo – FC Argeș 1-0 LIVE TEXT

Min. 11: Ocazie Dinamo. Șutul puternic al lui Sivis, din marginea careului, a fost reținut de Căbuz.

Min. 3: Dinamo – FC Argeș 1-0. George Pușcaș a marcat cu o lovitură de cap, după o lovitură liberă. Atacantul a punctat în premieră pentru „câini”.

Min. 1: A început partida dintre Dinamo și FC Argeș.