Dinamo – FC Argeș 1-0. George Pușcaș a marcat. Start perfect pentru „câini”

Viviana Moraru Publicat: 10 mai 2026, 18:55

George Pușcaș, la Dinamo/ Sport Pictures

Dinamo – FC Argeș, duelul din etapa a opta de play-off, este în format live text, pe as.ro. Cu o victorie, „câinii” își vor consolida locul patru.

Trupa lui Zeljko Kopic luptă pentru calificarea în cupele europene. Dacă va încheia sezonul pe patru, Dinamo va da baraj pentru Conference League, unde s-ar putea duela chiar cu rivala FCSB.

Dinamo – FC Argeș 1-0 LIVE TEXT

Min. 11: Ocazie Dinamo. Șutul puternic al lui Sivis, din marginea careului, a fost reținut de Căbuz.

Min. 3: Dinamo – FC Argeș 1-0. George Pușcaș a marcat cu o lovitură de cap, după o lovitură liberă. Atacantul a punctat în premieră pentru „câini”.

Min. 1: A început partida dintre Dinamo și FC Argeș.

Update 18:45: Protestul fanilor, anunțat după schimbarea siglei, continuă. Cei din galerie s-au strâns în fața stadionului, au scandat împotriva lui Andrei Nicolescu și nu vor intra în arenă pentru a-i susține pe jucătorii lui Zeljko Kopic.

Protestul fanilor lui Dinamo
Protestul fanilor lui Dinamo, la meciul cu FC Argeș/ AntenaSport

Echipele de start:

  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pușcaș, Al. Pop
    Rezerve: Roșca – Cr. Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, M. Toader, M. Duțu, Ikoko, Țicu
    Antrenor: Zeljko Kopic
  • FC Argeș (5-3-2): Căbuz – D. Oancea, Tudose, Garutti, Sadriu, Borța – Rață, Sierra, Blagaic – Y. Pîrvu, Matos
    Rezerve: Straton, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Idowu, Emmers, Bettaieb, Brobbey, A. Manole, A. Marin
    Antrenor: Bogdan Andone

Dinamo are 34 de puncte, după șapte meciuri disputate în play-off. „Câinii” au fost învinși dramatic în ultima rundă de Universitatea Craiova, scor 1-2, Steven Nsimba marcând dintr-o poziție controversată de offside golul victoriei, pe finalul partidei.

Înaintea partidei cu oltenii, Dinamo a înregistrat patru meciuri la rând fără eșec: victorii cu Rapid (3-1) și U Cluj (2-1) și remize cu CFR Cluj (1-1) și FC Argeș (1-1).

FC Argeș, de cealaltă parte, are 30 de puncte și în cazul unei victorii cu Dinamo, ar urca pe locul cinci. Piteștenii nu au obținut, însă, licența pentru cupele europene.

În ultimele trei runde, FC Argeș a fost învinsă de U Cluj, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Echipa lui Bogdan Andone a obținut un singur succes în play-off, 1-0 pe terenul Universității Craiova, în prima etapă.

În turul play-off-ului, FC Argeș și Dinamo au remizat, scor 1-1. În sezonul regular, meciul tur s-a încheiat tot la egalitate, iar returul a fost câștigat de piteșteni, scor 1-0.

