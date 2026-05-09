Home | Fotbal | Liga 1 | Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS”

Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS”

Andrei Nicolae Publicat: 9 mai 2026, 17:14

Comentarii
Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: Mergem la TAS

Jucătorii de la Hermannstadt și Unirea Slobozia, la un corner / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Unirea Slobozia a mai pierdut o luptă din războiul birocratic pe care îl duce pentru a obține licența pentru sezonul viitor din Liga 1. După ce dosarul ialomițenilor a fost respins acum aproximativ trei săptămâni, clubul a făcut a pierdut și apelul în acest proces, motiv pentru care cazul va ajunge pe masa Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unirea Slobozia trece printr-o perioadă de cumpănă atât pe plan sportiv, cât și administrativ. Pe penultimul loc în acest moment, dar la egalitate cu ocupanta celui de-al doilea loc de baraj, Hermannstadt, ialomițenii nu sunt siguri că vor rămâne în primul eșalon nici dacă se salvează fotbalistic.

Unirea Slobozia “tremură” în continuare pentru locul ei din Liga 1

Potrivit golazo.ro, Unirea nu a primit licența pentru a evolua în Liga 1 nici după ce a mers la Comisia de apel. Motivul pentru care formația antrenată de Claudiu Niculescu nu poae juca în sezonul viitor din primul eșalon a rămas același.

Ialomițenii nu au îndeplinit punctajul minim pe care un club ar trebui să îl atingă la nivel de academii de copii și juniori. Astfel, Unirea Slobozia va merge la TAS, o decizie ce costă clubul 25.000 de euro.

Da, este adevărat! Mergem la TAS, sperăm ca acolo să găsim mai multă înțelegere, deja am depus documente suplimentare. Cei de la FRF nu ne-au luat în considerare anumite acte, cum ar fi de exemplu cele două stadioane pe care le-am indicat și pentru care nu ne-au punctat deloc“, a spus președintele ialomițenilor, Ilie Lemnaru, pentru sursa citată anterior.

Reclamă
Reclamă

În cazul în care Unirea Slobozia va fi pe un loc care să îi asigure menținerea în Liga 1, dar va retrograda pentru că nu obține licența, atunci formația care va încheia pe penultimul loc va juca baraj, iar ierarhia va fi devansată cu o poziție.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român a dat lovitura în Islanda, după ce a spart sistemul unei bănci și a furat 400.000 de euro
Observator
Un român a dat lovitura în Islanda, după ce a spart sistemul unei bănci și a furat 400.000 de euro
Cu ce echipă de fotbal ține Paula Badosa. A trădat și și-a uimit până și familia
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține Paula Badosa. A trădat și și-a uimit până și familia
16:57

Uluitor! Aubameyang, exclus din lot după ce și-a stropit un coechipier cu extinctorul
16:46

“E o prostie”. Momentul în care Danny Armstrong a cedat când a vorbit despre protestul suporterilor lui Dinamo
16:38

FCSB, cea mai valoroasă echipă a României! Cum arată topul celor mai bine cotate cluburi din Liga 1
16:27

Adrian Ilie a dat verdictul în lupta pentru titlu după CFR – Craiova: “Pe ea o văd campioană”
16:26

Liverpool – Chelsea 1-1. „Cormoranii” nu sunt siguri de locul de Champions League
16:16

Hansi Flick nu vrea să fie distras de scandalul Realului înaintea meciului care poate decide titlul: „Nu este echipa mea”
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 5 VideoJurnal Antena Sport | Servește pentru marile victorii 6 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1