Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS”

Unirea Slobozia a mai pierdut o luptă din războiul birocratic pe care îl duce pentru a obține licența pentru sezonul viitor din Liga 1. După ce dosarul ialomițenilor a fost respins acum aproximativ trei săptămâni, clubul a făcut a pierdut și apelul în acest proces, motiv pentru care cazul va ajunge pe masa Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Unirea Slobozia trece printr-o perioadă de cumpănă atât pe plan sportiv, cât și administrativ. Pe penultimul loc în acest moment, dar la egalitate cu ocupanta celui de-al doilea loc de baraj, Hermannstadt, ialomițenii nu sunt siguri că vor rămâne în primul eșalon nici dacă se salvează fotbalistic.

Unirea Slobozia “tremură” în continuare pentru locul ei din Liga 1

Potrivit golazo.ro, Unirea nu a primit licența pentru a evolua în Liga 1 nici după ce a mers la Comisia de apel. Motivul pentru care formația antrenată de Claudiu Niculescu nu poae juca în sezonul viitor din primul eșalon a rămas același.

Ialomițenii nu au îndeplinit punctajul minim pe care un club ar trebui să îl atingă la nivel de academii de copii și juniori. Astfel, Unirea Slobozia va merge la TAS, o decizie ce costă clubul 25.000 de euro.

“Da, este adevărat! Mergem la TAS, sperăm ca acolo să găsim mai multă înțelegere, deja am depus documente suplimentare. Cei de la FRF nu ne-au luat în considerare anumite acte, cum ar fi de exemplu cele două stadioane pe care le-am indicat și pentru care nu ne-au punctat deloc“, a spus președintele ialomițenilor, Ilie Lemnaru, pentru sursa citată anterior.