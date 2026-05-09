Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc

Ştefan Baiaram nu trece prin cea mai bună perioadă a carierei, dar lucrurile stăteau altfel în toamna lui 2025, atunci când pentru el Universitatea Craiova a avut o ofertă e 7 milioane de euro.

Marius Şumudică este cel care a anunţat că turcii de la Istanbul Başakşehir au pus pe masă 7 milioane de euro pentru atacantul de 23 de ani cotat acum la 4.5 milioane de euro.

”A avut ofertă de 7 milioane de euro din Turcia. Başakşehir a vrut să dea 7 milioane de euro pe el. Între 6 și 7 milioane de euro. Se ajungea la 7 milioane de euro cu niște bonusuri. În orice caz, în jur de 6-7 milioane de euro voia să plătească Başakşehir”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Turcii l-au dorit pe jucătorul Craiovei, după ce oltenii i-au eliminat din drumul spre grupele Conference League, cu 5-2 la general.