Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc

Dan Roșu Publicat: 9 mai 2026, 12:51

Mihai Rotaru, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

Ştefan Baiaram nu trece prin cea mai bună perioadă a carierei, dar lucrurile stăteau altfel în toamna lui 2025, atunci când pentru el Universitatea Craiova a avut o ofertă e 7 milioane de euro.

Marius Şumudică este cel care a anunţat că turcii de la Istanbul Başakşehir au pus pe masă 7 milioane de euro pentru atacantul de 23 de ani cotat acum la 4.5 milioane de euro.

Ofertă de 7 milioane de euro pentru Ştefan Baiaram

”A avut ofertă de 7 milioane de euro din Turcia. Başakşehir a vrut să dea 7 milioane de euro pe el. Între 6 și 7 milioane de euro. Se ajungea la 7 milioane de euro cu niște bonusuri. În orice caz, în jur de 6-7 milioane de euro voia să plătească Başakşehir”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Turcii l-au dorit pe jucătorul Craiovei, după ce oltenii i-au eliminat din drumul spre grupele Conference League, cu 5-2 la general.

48 de goluri și 23 de assist-uri are Baiaram pentru Universitatea Craiova în cele 243 de meciuri disputate.

