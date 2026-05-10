Mirel Rădoi, după dezastrul din Turcia: “E pentru prima oară în cariera mea”

Mirel Rădoi a suferit trei înfrângeri în primele trei meciuri disputate în prima ligă din Turcia, pe banca lui Gaziantep. Este pentru prima oară în carieră când fostul internaţional păţeşte aşa ceva.

După 0-3 cu Eyupspor şi 0-2 cu Beşiktaş, Gaziantep a fost învinsă şi pe terenul lui Goztepe, cu 1-2. Golul care a adus victoria gazdelor a venit pe finalul partidei, în minutul 80.

“Nu a fost un meci ușor pentru noi. Am început jocul prost în general. Am primit un gol din cauza unei greșeli individuale în urma unei pase. Ulterior, am reușit să egalăm și să stabilim echilibrul în joc.

Cu toate acestea, eram conștienți că adversarul nostru va juca om la om în aproape fiecare zonă a terenului, iar acest lucru a făcut meciul și mai dificil pentru noi. După golul primit devreme, am avut prea multe pierderi simple de balon în zone în care nu eram sub presiune și unde adversarul nici măcar nu intervenea. Drept urmare, înfrângerea a devenit inevitabilă