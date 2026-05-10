Mirel Rădoi, după dezastrul din Turcia: “E pentru prima oară în cariera mea”

Dan Roșu Publicat: 10 mai 2026, 10:07

Mirel Rădoi a suferit trei înfrângeri în primele trei meciuri disputate în prima ligă din Turcia, pe banca lui Gaziantep. Este pentru prima oară în carieră când fostul internaţional păţeşte aşa ceva.

După 0-3 cu Eyupspor şi 0-2 cu Beşiktaş, Gaziantep a fost învinsă şi pe terenul lui Goztepe, cu 1-2. Golul care a adus victoria gazdelor a venit pe finalul partidei, în minutul 80.

Mirel Rădoi, trei eşecuri consecutive la Gaziantep

“Nu a fost un meci ușor pentru noi. Am început jocul prost în general. Am primit un gol din cauza unei greșeli individuale în urma unei pase. Ulterior, am reușit să egalăm și să stabilim echilibrul în joc.

Cu toate acestea, eram conștienți că adversarul nostru va juca om la om în aproape fiecare zonă a terenului, iar acest lucru a făcut meciul și mai dificil pentru noi. După golul primit devreme, am avut prea multe pierderi simple de balon în zone în care nu eram sub presiune și unde adversarul nici măcar nu intervenea. Drept urmare, înfrângerea a devenit inevitabilă

Este o perioadă dificilă pentru mine; pentru că este prima dată în cariera mea când am suferit trei înfrângeri consecutive. În aceste meciuri, în ciuda faptului că am creat un total de șaisprezece ocazii de a marca, am reușit să marcăm doar un gol“, a spus Rădoi, citat de presa din Turcia.

Cu o singură etapă rămasă de disputat din Superliga Turciei, Gaziantep e pe locul 12, cu 37 de puncte şi fără emoţiile unei retrogradări. Campioană pentru a patra oară la rând este Galatasaray. 

