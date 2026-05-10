„Renunță la 50.000 de euro”. Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid. Detalii de la negocieri

Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre posibila venire a lui Daniel Pancu la Rapid. Impresarul a dezvăluit că a purtat discuții cu ambele formații, CFR Cluj și Rapid, urmând ca totul să se stabilească la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali a transmis că Daniel Pancu este dispus să renunțe la suma de 50.000 de euro, atât cât este clauza sa de reziliere la CFR Cluj, pentru a semna cu Rapid, în cazul calificării clujenilor în cupele europene.

Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid

De asemenea, Giovanni Becali a dezvăluit că marea condiție pusă de Daniel Pancu pentru a reveni la Rapid este reprezentată de o campanie de transferuri solidă, în vară. Antrenorul își dorește întăriri, pentru a câștiga titlul în sezonul următor.

„Am vorbit cu Angelescu despre jucătorii pe care ar trebui să îi aducă. Îi trebuie 3-4 jucători, că de aia vine, să câştige campionatul şi să câştige campionatul. Asta e singura condiţie a lui Pancu. Are nevoie de un atacant care să dea 20 de goluri în SuperLiga. Îl mai au pe Dobre care poate să aibă încă 15. Oricum, Pancu împreună cu Bilaşco şi cu domnul Angelescu vor hotărî care e nevoia lotului”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Impresarul a mai dezvăluit că pentru moment, cele două cluburi nu au discutat în privința lui Daniel Pancu, el luând legătura atât cu Victor Angelescu, cât și cu Iuliu Mureșan. Giovanni Becali a mai declarat că în cazul în care Rapid se va califica, in extremis, în cupele europene, atunci sunt șanse ca Gâlcă să rămână.