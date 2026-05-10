Home | Fotbal | Liga 1 | „Renunță la 50.000 de euro”. Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid. Detalii de la negocieri

„Renunță la 50.000 de euro”. Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid. Detalii de la negocieri

Viviana Moraru Publicat: 10 mai 2026, 17:35

Comentarii
Renunță la 50.000 de euro”. Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid. Detalii de la negocieri

Daniel Pancu în Giuleşti, la meciul cu Rapid / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre posibila venire a lui Daniel Pancu la Rapid. Impresarul a dezvăluit că a purtat discuții cu ambele formații, CFR Cluj și Rapid, urmând ca totul să se stabilească la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali a transmis că Daniel Pancu este dispus să renunțe la suma de 50.000 de euro, atât cât este clauza sa de reziliere la CFR Cluj, pentru a semna cu Rapid, în cazul calificării clujenilor în cupele europene.

Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid

De asemenea, Giovanni Becali a dezvăluit că marea condiție pusă de Daniel Pancu pentru a reveni la Rapid este reprezentată de o campanie de transferuri solidă, în vară. Antrenorul își dorește întăriri, pentru a câștiga titlul în sezonul următor.

Am vorbit cu Angelescu despre jucătorii pe care ar trebui să îi aducă. Îi trebuie 3-4 jucători, că de aia vine, să câştige campionatul şi să câştige campionatul. Asta e singura condiţie a lui Pancu. Are nevoie de un atacant care să dea 20 de goluri în SuperLiga. Îl mai au pe Dobre care poate să aibă încă 15. Oricum, Pancu împreună cu Bilaşco şi cu domnul Angelescu vor hotărî care e nevoia lotului”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Impresarul a mai dezvăluit că pentru moment, cele două cluburi nu au discutat în privința lui Daniel Pancu, el luând legătura atât cu Victor Angelescu, cât și cu Iuliu Mureșan. Giovanni Becali a mai declarat că în cazul în care Rapid se va califica, in extremis, în cupele europene, atunci sunt șanse ca Gâlcă să rămână.

Reclamă
Reclamă

Cluburile n-au vorbit niciodată între ele de venirea la Rapid. Eu, ca reprezentant al lui Pancu am vorbit cu cluburile separat şi le-am spus celor de la CFR Cluj că Pancu ar putea să plece. Am vorbit cu domnul Mureşan şi le-am spus că poate să plece pentru că se plânge că nu are bază, salariile nu sunt la timp, nu are stadion.

Am spus asta în virtutea clauzei pe care o are. Dacă participă într-o cupă europeană, va plăti 50.000 de euro şi pleacă. Cum are de luat clauza de 50.000 de euro pentru cupele europene, n-o mai ia. Şi trei salarii vor fi plătite pe parcurs, pe care trebuie să i le dea. Nu îşi mai ia cei 50.000 de euro, în litera regulamentului.

La Rapid am discutat cu Victor Angelescu, cu domnul Şucu nu. A spus că nu pot să contacteze antrenorul pentru că nu s-a terminat campionatul şi nu e fair play. Dar în linii mari, dacă echipa nu ajunge într-o cupă europeană sunt dispuşi să discute. În mare am vorbit. Celor de la Cluj le-am spus că Pancu ar putea să plece şi să găsească un alt antrenor”, a mai spus Giovanni Becali.

Produsul banal care ar putea deveni extrem de scump. Puţini şi-l vor mai permiteProdusul banal care ar putea deveni extrem de scump. Puţini şi-l vor mai permite
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cuplu de români, arestat în Spania pentru uciderea fostului iubit al femeii
Observator
Cuplu de români, arestat în Spania pentru uciderea fostului iubit al femeii
Pancu la Rapid: “Renunţă la 50.000 euro!” Ioan Becali dezvăluie negocierile cu Victor Angelescu şi Neluţu Varga
Fanatik.ro
Pancu la Rapid: “Renunţă la 50.000 euro!” Ioan Becali dezvăluie negocierile cu Victor Angelescu şi Neluţu Varga
18:33

Steve Kerr va semna un nou contract cu Golden State Warriors! Anunţul a fost făcut de agenţii săi
18:20

„Vă place sigla?” Răspunsul categoric dat de Mircea Rednic, în plin scandal la Dinamo. Apelul făcut
18:12

„Tăntălăul și gogomanul” au jucat în aceeași echipă! Ce au putut să facă portarul și un fundaș, la ultima fază
17:56

Botoșani – Petrolul 1-1. Moldovenii și-au asigurat locul la barajul de Conference League, unde o vor întâlni pe FCSB
17:40

VideoStories from the cities: Vancouver. Povestea oraşului poreclit “Hollywood din nord”
17:20

Dinamo – FC Argeș LIVE TEXT (19:00). Cu o victorie, „câinii” își consolidează locul patru. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 2 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone 4 UPDATEPanică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești 5 Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu 6 Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1