„Vă place sigla?” Răspunsul categoric dat de Mircea Rednic, în plin scandal la Dinamo. Apelul făcut

Mircea Rednic (64 de ani) a oferit declarații despre noua siglă a lui Dinamo. Fostul antrenor al „câinilor” nu s-a arătat încântat de schimbarea de identitate de la clubul din Ștefan cel Mare.

Mircea Rednic a făcut un apel către conducerea clubului și a cerut ca oficialii lui Dinamo să țină cont de părerile suporterilor. Fanii au anunțat că vor protesta la duelul cu FC Argeș, galeria urmând să nu intre pe stadion.

Mircea Rednic nu e încântat de noua siglă a lui Dinamo

În ziua partidei cu FC Argeș din etapa a opta a play-off-ului, Dinamo a anunțat că îi invită pe liderii din PCH, Peluza Sud și DDB să participe la discuțiile privind noua siglă. Formația lui Zeljko Kopic este obligată să joace cu propria emblemă în cupele europene, actuala fiind închiriată de la ACS FC Dinamo, formația lui Nicolae Badea.

„(N.r. Vă place sigla?) Chiar mă interesează și mă deranjează și că nu s-a făcut un concurs, măcar așa de ochii lumii, ca suporterii să aibă un cuvânt de spus, pentru că Dinamo a reușit să revină în prima ligă datorită suporterilor. Cred că ar fi meritat să se țină cont de părerea lor.

Emblema mi se pare feminină. Dinamo a avut întotdeauna agresivitate, d-aia erau doi câini, acum unul a căzut. Contează, bucla aia e prea rotundă, îmi dădea atâtea bătăi de cap la școală, că nu-mi ieșea. Mi-aș fi dorit altceva. (N.r. Despre anunțul lui Dinamo) Primul lucru normal, eu chiar n-am știut de situația de acum, n-ai cum să nu ții cont de suporteri, mai ales că Dinamo și-a revenit datorită lor. Nu merge agresivitatea cu un câine, cu fundițe. Hai să o facem, din moment ce e atâta lume nemulțumită”, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro.