Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”

Tudorel Stoica (71 de ani), unul dintre marii fotbalişti ai României, are o pensie despre care îi este şi ruşine să vorbească.

Tudorel Stoica este una dintre legendele României, câştigător în 1986 al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua. El are alături de militari şi alte 12 trofee.

După retragerea din fotbal, Stoica a primit gradul de maior în rezervă. Chiar şi aşa, pensia lunară pe care o încasează de la statul român este de 2.190 de lei.

“(n.r. – Cum e viața la 71 de ani?) Nici prea-prea, nici foarte-foarte. Mai facem o analiză, mai luăm o pastilă, ca toată lumea de la o anumită vârstă încolo.

( n.r. – Pensia vă e suficientă? V-a mai tăiat-o Bolojan?) Ce să mai taie din ea?, că e vai de capul ei! Pot să vă spun cât e, deşi mi-e şi ruşine: 2.190 lei”, a dezvăluit Stoica, citat de iamsport.ro.