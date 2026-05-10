Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”

Tudorel Stoica (71 de ani), unul dintre marii fotbalişti ai României, are o pensie despre care îi este şi ruşine să vorbească.
Tudorel Stoica este una dintre legendele României, câştigător în 1986 al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua. El are alături de militari şi alte 12 trofee.
După retragerea din fotbal, Stoica a primit gradul de maior în rezervă. Chiar şi aşa, pensia lunară pe care o încasează de la statul român este de 2.190 de lei.
Ce pensie are Tudorel Stoica
“(n.r. – Cum e viața la 71 de ani?) Nici prea-prea, nici foarte-foarte. Mai facem o analiză, mai luăm o pastilă, ca toată lumea de la o anumită vârstă încolo.
( n.r. – Pensia vă e suficientă? V-a mai tăiat-o Bolojan?) Ce să mai taie din ea?, că e vai de capul ei! Pot să vă spun cât e, deşi mi-e şi ruşine: 2.190 lei”, a dezvăluit Stoica, citat de iamsport.ro.
40 de ani de când Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni
Banca Naţională a României a lansat, joi, două monede aniversare la patru decenii de la câştigarea de către echipa Steaua a Cupei Campionilor Europeni. La evenimentul aniversar cu tema „Steaua Bucureşti – 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni”, au fost omagiaţi cei care au scris istorie pentru fotbalul românesc.
Toţi foştii jucători din echipa legendară şi membrii stafului au primit, rând pe rând, casetele cu cele două monede: Anghel Iordănescu, Tudorel Stoica, Gabi Balint, Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă, Miodrag Belodedici, Ştefan Iovan, Ladislau Boloni, Adrian Bumbescu, Vasile Iordache, Mihail Majearu, Florentin Marinescu, Constantin Pistol, Marin Radu, Dumitru Stângaciu şi Anton Weissenbacher.
Cele două monede destinate colecţionării sunt realizate din argint, respectiv din tombac. Designul celor două monede este similar. Pe avers, este prezentă inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, stema ţării, valoarea nominală “10 LEI”, respectiv 1 LEU, anul de emisiune “2026” şi este reprodusă partea superioară a trofeului cucerit în anul 1986. Pe revers este redată sigla echipei Steaua Bucureşti, cu o minge de fotbal în fundal şi inscripţiile “CÂŞTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” şi “1986”. Ambele monede au calitatea proof, diametrul de 37 mm, dar greutăţi diferite: cea din argint cântăreşte 31,103 grame, iar cea din tombac 23,5 grame.
