Florin Prunea, făcut praf de soţie pentru că s-a afişat cu amanta: “Să îi fie ruşine, a jucat murdar”! Cum arată femeia

Florin Prunea (57 de ani) s-a afişat public cu amanta, Lăcrămioara, deşi nu e divorţat de Lidia, cu care s-a căsătorit în urmă cu mai bine de 30 de ani.
Lidia i-a criticat dur atât pe fostul portar al naţionalei României, cât şi pe iubita acestuia, Lăcrămioara.
Lidia Prunea i-a “distrus” pe soţul ei, Florin Prunea, şi amanta acestuia: “Să le fie ruşine, nu e un bărbat liber”
„Singura reacție pe care pot să o am este… Rușinea lor, nu a mea. Ea a stat la pândă și a urmărit să facă un copil cu el. Numai că, ce să vedeți, vârsta de multe ori nu ne mai ajută în astfel de situații. Așa-zisa doamnă, că doamnă nu o să fie niciodată, nu mai e nici ea vreo tinerică de 30 de anișori. E trecută și ea de 50 de ani, din câte știu eu.
Să le fie rușine, în mod special lui, că nu este un bărbat divorțat, nu este un bărbat liber. Cu ce te lauzi? Că ai jucat la două capete? Că ai avut o viață dublă? Adică, pe lângă soție, tu mai aveai încă o concubină, ca să nu vorbesc în alt mod. Oamenii care sunt corecți și știu ce vor de la viață vor înțelege exact că Florin n-a jucat frumos, a jucat murdar”, a declarat Lidia Prunea pentru cancan.ro.
Florin Prunea a evoluat în România pentru Dinamo, U Cluj, Universitatea Craiova, Astra Ploieşti, FCM Bacău şi FC Naţional. A apărat poarta naţionalei României în 40 de meciuri, în perioada 1990-2001.
După încheierea carierei de jucător a fost preşedinte pentru FCM Bacău, Dinamo, Astra Ploieşti şi CSMS Iaşi. Prunea a activat o perioadă şi la FRF.
Prunea mărturisea că cel mai greu moment al carierei sale a fost meciul României cu Suedia, pierdut dramatic de tricolori în sferturile Campionatului Mondial din 1994. Kennet Andersson a marcat în minutul 115 golul de 2-2, ducând-o pe Suedia la loviturile de departajare. Suedezii au eliminat Generaţia de Aur la loviturile de departajare, privând-o pe naţionala din care făceau parte Hagi, Gică Popescu şi Ilie Dumitrescu de o semifinală de vis cu Brazilia. Brazilia avea să câştige Campionatul Mondial din 1994.
