„Ce e circul ăsta?” Florin Prunea l-a criticat pe Flavius Stoican: „Nu ești la Morlaca, bă, băiatule”

Viviana Moraru Publicat: 21 aprilie 2026, 17:39

Flavius Stoican, la Farul/ Sport Pictures

Florin Prunea (57 de ani) l-a criticat pe Flavius Stoican (49 de ani). Antrenorul de la Farul a avut un discurs dur, după eșecul cu FCSB, scor 2-3, din etapa a cincea a play-off-ului.

Flavius Stoican a preluat-o pe Farul săptămâna trecută, după ce Ianis Zicu și-a dat demisia. Antrenorul a avut parte de un debut cu stângul pe banca noii sale echipe.

Florin Prunea nu și-a putut explica discursul avut de Flavius Stoican, pe care l-a descris ca fiind un „circ”. Acesta a dezvăluit că-l va suna pe Ciprian Marica, acționarul minoritar de la Farul.

O să-l sun pe Marica să-l întreb ”Ce ați făcut, mă?”. Ce e circul ăsta, pe bune? Ce e circul ăsta? Vezi că ești la Constanța, nu la Morlaca, bă, băiatule! Ăsta e discurs de antrenor în vestiarul ăsta?”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

Andrei Cristea a comentat și el declarațiile lui Flavius Stoican. La fel ca Florin Prunea, nici acesta nu a înțeles ieșirea nervoasă a noului antrenor de la Farul.

„Și mie mi s-a părut exagerat. Flavius transmite ceva prin atitudinea sa, dar e cam devreme”, a transmis și Andrei Cristea, conform sursei citate anterior.

Flavius Stoican a făcut show după Farul – FCSB 2-3

Stoican a făcut spectacol la conferinţa de presă de la finalul partidei. Nemulţumit de modul în care jucătorii săi au acţionat în unele momente ale partidei, noul antrenor de la Farul a încercat să îşi motiveze jucătorii printr-un discurs inedit.

„O să se trezească în sufletul lor, au conștiință și sunt convins că nu sunt fliu-fliu. Îi văd că suferă. Dar trebuie să se trezească. Că oamenii ăia de acolo (n.r. de la FCSB), chiar dacă noi înainte de meci ne salutăm… Bă oameni buni, dar oamenii ăștia au venit să ne ia bucuria noastră. Păi, e război, ne transformăm.

Eu mă duc, mă pup cu Rădoi, dar aș vrea să-l mănânc. Vă spun din inima mea. E fratele meu. Când începe meciul, ne transformăm. Vreau când intrăm pe teren să mâncăm din oameni. Între ghilimele, că nu vreau acum să îi lovim, să le rupem gâtul.

Deci principalul vinovat sunt eu, nu ei (n.r. jucătorii). Că eu trebuie să le transmit răutatea asta. Să trezesc asta în ei”, a declarat Flavius Stoican, la conferinţa de presă.

