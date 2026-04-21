„Ce e circul ăsta?” Florin Prunea l-a criticat pe Flavius Stoican: „Nu ești la Morlaca, bă, băiatule”

Florin Prunea (57 de ani) l-a criticat pe Flavius Stoican (49 de ani). Antrenorul de la Farul a avut un discurs dur, după eșecul cu FCSB, scor 2-3, din etapa a cincea a play-off-ului.

Flavius Stoican a preluat-o pe Farul săptămâna trecută, după ce Ianis Zicu și-a dat demisia. Antrenorul a avut parte de un debut cu stângul pe banca noii sale echipe.

Florin Prunea l-a criticat pe Flavius Stoican

Florin Prunea nu și-a putut explica discursul avut de Flavius Stoican, pe care l-a descris ca fiind un „circ”. Acesta a dezvăluit că-l va suna pe Ciprian Marica, acționarul minoritar de la Farul.

„O să-l sun pe Marica să-l întreb ”Ce ați făcut, mă?”. Ce e circul ăsta, pe bune? Ce e circul ăsta? Vezi că ești la Constanța, nu la Morlaca, bă, băiatule! Ăsta e discurs de antrenor în vestiarul ăsta?”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

Andrei Cristea a comentat și el declarațiile lui Flavius Stoican. La fel ca Florin Prunea, nici acesta nu a înțeles ieșirea nervoasă a noului antrenor de la Farul.