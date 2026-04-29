Milionarul Ioan Niculae se căsătoreşte cu o femeie cu 23 de ani mai tânără. Cine este Vera, viitoarea soţie

Milionarul Ioan Niculae a decis să se căsătorească din nou. El merge la Altar cu o femeie mai tânără cu 23 de ani. Cine este viitoarea soţie a miliardarului de 72 de ani?

Aleasa lui Ioan Niculae este Valentina Veronica (Vera) Mitran, subprefect de Teleorman, iar nunta va avea loc pe 18 iulie 2026, anunţă Pro Sport.

Ea a fost căsătorită cu Mihai Murar, om politic, care a decedat în 2019, la doar 51 de ani.

Femeia care i-a “mâncat” averea lui Niculae, potrivit lui Mitică Dragomir

Ioan Niculae a fost condamnat la cinci ani de închisoare în 2021, în dosarul “Integraro” pentru corupţie, însă a fost eliberat după 15 luni. Dumitru Dragomir a dezvăluit că pe perioada detenţiei, fostul patron de la Astra a rămas fără o mare parte din avere, risipită de cea care i-a fost amantă, şi ulterior i-a devenit soţie, divorţând în mare secret de ea ulterior.

“L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.