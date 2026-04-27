Programul complet al Marelui Premiu de la Miami. Cursa e duminică (22:50, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Formula 1 revine după o pauză lungă provocată de conflictul din Orientul Mijlociu cu Marele Premiu de la Miami. La mai bine de o lună de la ultimul Grand Prix, cel din Japonia, piloţii revin pe circuit, în sudul statului Florida.

În luna aprilie ar fi trebuit să aibă loc două Mari Premii, în Bahrain şi Arabia Saudită. Situaţia tensionată din zonă i-a forţat pe cei care conduc Formula 1 să nu mai organizeze Grand Prix-urile în week-end-urile respective. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Marele Premiu al Bahrainului şi cu Marele Premiu al Arabiei Saudite. În anunţul legat de cele două curse, Formula 1 nu a anunţat că cele două evenimente sunt anulate, ci pur şi simplu că nu vor avea loc în aprilie, fără a da mai multe detalii.

Programul complet al Marelui Premiu de la Miami

Reveneind la Marele Premiu de la Miami, ediţia din 2026 va include, la fel ca în 2025, şi o cursă de sprint. Asta înseamnă că piloţii vor avea la dispoziţie o singură sesiune de antrenament, vineri, care va dura 90 de minute. Sesiunea va avea loc vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY.

Tot vineri, dar de la ora 23:15, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările pentru cursa de sprint. Sâmbătă, de la ora 18:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, va avea loc sprintul de la Miami.

Tot sâmbătă, dar de la ora 22:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările. Nu în ultimul rând, cursa de la Miami va avea loc duminică, de la ora 22:50, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.