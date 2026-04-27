Programul complet al Marelui Premiu de la Miami. Cursa e duminică (22:50, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Alex Masgras Publicat: 27 aprilie 2026, 17:00

Startul Marelui Premiu de la Miami din 2025 / Profimedia

Formula 1 revine după o pauză lungă provocată de conflictul din Orientul Mijlociu cu Marele Premiu de la Miami. La mai bine de o lună de la ultimul Grand Prix, cel din Japonia, piloţii revin pe circuit, în sudul statului Florida.

În luna aprilie ar fi trebuit să aibă loc două Mari Premii, în Bahrain şi Arabia Saudită. Situaţia tensionată din zonă i-a forţat pe cei care conduc Formula 1 să nu mai organizeze Grand Prix-urile în week-end-urile respective. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Marele Premiu al Bahrainului şi cu Marele Premiu al Arabiei Saudite. În anunţul legat de cele două curse, Formula 1 nu a anunţat că cele două evenimente sunt anulate, ci pur şi simplu că nu vor avea loc în aprilie, fără a da mai multe detalii.

Programul complet al Marelui Premiu de la Miami

Reveneind la Marele Premiu de la Miami, ediţia din 2026 va include, la fel ca în 2025, şi o cursă de sprint. Asta înseamnă că piloţii vor avea la dispoziţie o singură sesiune de antrenament, vineri, care va dura 90 de minute. Sesiunea va avea loc vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY.

Tot vineri, dar de la ora 23:15, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările pentru cursa de sprint. Sâmbătă, de la ora 18:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, va avea loc sprintul de la Miami.

Tot sâmbătă, dar de la ora 22:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările. Nu în ultimul rând, cursa de la Miami va avea loc duminică, de la ora 22:50, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul Marelui Premiu de la Miami 2026:

Vineri

Cea mai puternică furtună care a lovit România în 2026. Care sunt urmărileCea mai puternică furtună care a lovit România în 2026. Care sunt urmările
  • 19:00: Antrenamentul 1 (AntenaPLAY)
  • 23:15: Calificările sprintului (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 18:45: Cursa de sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • 22:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică:

  • 22:50: Cursă (Antena 1 şi AntenaPLAY)

La Miami vom avea şi Formula 2. Toate evenimentele din F2 vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Vineri

  • 16:30: Antrenament (AntenaPLAY)
  • 21:30: Calificări (AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 17:00: Cursa de sprint (AntenaPLAY)

Duminică

  • 19:30: Cursă (AntenaPLAY)
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A ars complet "Perla Vrancei", satul din România unic în Europa
Observator
A ars complet "Perla Vrancei", satul din România unic în Europa
România, fără apărare în calea dronelor? Cât de gravă e, în realitate, situația după incidentele de la Galați și Tulcea. Un general în rezervă, avertisment dur: „Avem lipsuri”
Fanatik.ro
România, fără apărare în calea dronelor? Cât de gravă e, în realitate, situația după incidentele de la Galați și Tulcea. Un general în rezervă, avertisment dur: „Avem lipsuri”
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor