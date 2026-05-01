Sabin Ilie i-a cerut lui Gigi Becali o “revoluţie” la FCSB: “Tănase și Olaru nu prea, cum sunt Mbappe și Vinicius”

Fostul atacant al Stelei, Sabin Ilie (50 de ani), i-a cerut lui Gigi Becali (67 de ani) să facă o schimbare serioasă de lot în vară, după încheierea sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sabin Ilie e de părere că Becali trebuie să aducă mai mulţi fundaşi, inclusiv unul de bandă stângă, în condiţiile în care Risto Radunovic (33 de ani) nu a mai fost acelaşi fotbalist în acest sezon.

Sabin Ilie consideră că FCSB are nevoie şi de mai mulţi jucători de atac. El a remarcat şi că Darius Olaru (28 de ani) nu mai are aceeaşi libertate de manevră după întoarcerea lui Florin Tănase (31 de ani).

„Au nevoie de fundaș dreapta, fundaș stânga, cu tot respectul pentru Radunovic. Încă doi stopperi. Mai aduci doi, pe lângă Dawa, Graovac și Ngezana. E mult să ai 5 la cum îi schimbă Gigi Becali? La mijloc, acolo, eu spun adevărul, ce simt și ce văd. Tănase și Olaru nu prea, cum sunt Mbappe și Vinicius. Olaru, de când a venit Tănase, nu are libertatea aia. Sunt compatibili, dar ai nevoie de alții pe lângă. Atacant stânga, atacant dreapta, aripi, trebuie să ai niște jucători care să aibă frânele la ei, nene, să dribleze, să scoată om din joc, viteză, forță”, a declarat Sabin Ilie pentru fanatik.ro.

FCSB e lider în play-out înaintea duelului cu Csikszereda. Campioana şi-a asigurat deja prezenţa la barajul pentru Conference League, în condiţiile în care, din play-out, doar Botoşani, Farul şi Csikszereda au licenţă pentru Europa, în afară de FCSB.