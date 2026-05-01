Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1

Tensiunile continuă la CFR Cluj, înainte de finalul sezonului de Liga 1. Un om important din cadrul clubului patronat de Neluţu Varga nu mai aşteaptă finalul sezonului şi e gata să plece încă de pe acum de la echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bogdan Mara, oficial care s-a ocupat de transferurile efectuate la CFR Cluj în ultimii ani, era dispus să mai rămână la echipă până la vară. Totuşi, acesta a decis să plece, date fiind ultimele mişcări de la formaţia din Gruia.

Tensiuni la CFR Cluj: Bogdan Mara s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului

Conform gsp.ro, Bogdan Mara urmează să-şi dea demisia de la CFR Cluj, cu patru etape rămase de disputat din acest sezon. Acesta va fi al treilea oficial care se desparte de formaţia patronată de Neluţu Varga, după ce în ultima perioadă şi-au dat demisia şi Cristi Balaj şi Marius Bilaşsco. Ultimul a semnat deja cu Rapid, fiind noul director sportiv al giuleştenilor.

Bogdan Mara, care a purtat discuţii cu Dinamo, Rapid şi FC Argeş în ultima perioadă, s-ar fi arătat deranjat de ultimele decizii luate de Neluţu Varga la CFR Cluj. Concret, patronul clujenilor e pe cale să-i readucă la echipă pe Ioan Ivaşcu şi Marian Copilu.

Fostul jurist de la CFR Cluj, Ioan Ivaşcu, este deja în legătură constantă cu oficialii de la CFR Cluj. Chiar dacă a oscilat în privinţa revenirii la echipă, acesta are mari şanse să semneze cu echipa din vară. “Este mai mult omul lui Nelu Varga, un fel de consilier”, au transmis sursa citată anterior, despre rolul pe care îl are Ioan Ivaşcu la echipă, în acest moment.