Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă”

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Mihai Stoica a spus că a găsit antrenor pentru FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că preşedintele Consiliului de Administraţie al echipei sale are de mai mult timp un nume pe listă.
Gigi Becali a subliniat însă că un înlocuitor pentru Mirel Rădoi, plecat la Gaziantep, nu se va găsi cu uşurinţă. Campioana este pregătită în acest moment de secunzii Lucian Filip şi Alin Stoica.
Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB
Gigi Becali a mai declarat că el nu s-a implicat în căutarea unui antrenor, fiind o sarcină dificilă, pe care i-a încredinţat-o lui Mihai Stoica.
“MM Stoica l-a găsit demult pe noul antrenor. Luați lista și studiați-o. Eu nu zic. Un antrenor nu se găsește așa ușor, că nu îl iei de pe stradă și îi spui să vină”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
După plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB are 30 de zile la dispoziţie să-şi găsească un nou antrenor cu licenţă PRO. În caz contrar, dacă roş-albaştrii vor fi pregătiţi de Lucian Filip după ce va expira acest termen, echipa va încasa o amendă de 5000 de euro pe fiecare meci.
Ce a spus Mihai Stoica despre noul antrenor de la FCSB
Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că așteaptă ca Gigi Becali să-și dea acordul în privința noului tehnician.
„Am o ordine făcută, aștept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume și omul vrea să vină, ne înțelegem și la salariu, și la tot, și la componența staff-ului. Nu pot să dau niciun detaliu despre, nu vreau să discut absolut nimic despre persoana respectivă (n.r. – antrenorul dorit). O să vină dintr-o țară frumoasă, încărcată de istorie.
Am purtat o discuție cu Alin Stoica și i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa și analistul video Ionuț Zottu vor face parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni! Este o condiție pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
