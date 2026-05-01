Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă”

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Mihai Stoica a spus că a găsit antrenor pentru FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că preşedintele Consiliului de Administraţie al echipei sale are de mai mult timp un nume pe listă.

Gigi Becali a subliniat însă că un înlocuitor pentru Mirel Rădoi, plecat la Gaziantep, nu se va găsi cu uşurinţă. Campioana este pregătită în acest moment de secunzii Lucian Filip şi Alin Stoica.

Gigi Becali a mai declarat că el nu s-a implicat în căutarea unui antrenor, fiind o sarcină dificilă, pe care i-a încredinţat-o lui Mihai Stoica.

“MM Stoica l-a găsit demult pe noul antrenor. Luați lista și studiați-o. Eu nu zic. Un antrenor nu se găsește așa ușor, că nu îl iei de pe stradă și îi spui să vină”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

După plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB are 30 de zile la dispoziţie să-şi găsească un nou antrenor cu licenţă PRO. În caz contrar, dacă roş-albaştrii vor fi pregătiţi de Lucian Filip după ce va expira acest termen, echipa va încasa o amendă de 5000 de euro pe fiecare meci.