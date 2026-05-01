Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana ţinteşte a patra victorie la rând în play-out. Echipele probabile

Csikszereda – FCSB, duelul din etapa şaptea din play-out, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Campioana ţinteşte a patra victorie consecutivă.
În precedentele trei runde, roş-albaştrii le-au învins pe Petrolul, Farul şi Oţelul. FCSB a marcat pe bandă rulantă, reuşind să puncteze de zece ori în aceste trei runde.
Pe Petrolul, FCSB a învins-o cu scorul de 3-1, în ultima etapă. Florin Tănase, Octavian Popescu şi Darius Olaru au punctat pentru campioană, în primul meci jucat după plecarea lui Mirel Rădoi.
Şi la partida cu Csikszereda, FCSB va fi pregătită de secunzii Lucian Filip şi Alin Stoica. Cei doi se ocupă de echipă până când Gigi Becali şi Mihai Stoica vor găsi un nou antrenor.
De cealaltă parte, Csikszereda a avut şi ea rezultate excelente în play-off. Trupa lui Robert Ilyeş nu a mai pierdut de patru runde, în ultima etapă remizând cu Hermannstadt, scor 0-0.
În sezonul regular, FCSB şi Csikszereda au remizat în turul de la Miercurea Ciuc, scor 1-1. În retur, campioana s-a impus la limită, scor 1-0, graţie goluljui marcat de Juri Cisotti.
Csikszereda este una dintre cele patru echipe cu licenţă de Europa, din play-out. “Ciucanii” luptă pentru calificarea la baraj, unde se vor duela cu cei de la FCSB. Trupa lui Robert Ilyeş ocupă locul 11, cu 27 de puncte, fiind la patru puncte de Botoşani, o altă echipă cu drept de joc în cupele europene, clasată pe locul nouă.
Echipele probabile:
- Csikszereda (4-1-4-1): Pap – Paszka, Csuros, Palmeș, Trif – Vegh – Anderson, Veres, Bodo, Gustavinho – Eppel
Rezerve: Simon – Kabashi, Bloj, Brugger, Nagy, Tajti, Szalay, Hegedus, Dusinszki, Loeper, Bota, Dolny
Antrenor: Robert Ilyeș
- FCSB (4-2-3-1): M. Popa – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – F. Tănase, J. Paulo – Cisotti, Olaru, Oct. Popescu – Miculescu
Rezerve: Zima, Târnovanu – Pantea, Alhassan, Lixandru, Stoian, Toma, D. Popa, Duarte, Graovac, Thiam
Antrenor: Lucian Filip (interimar)
