Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana ţinteşte a patra victorie la rând în play-out. Echipele probabile

Csikszereda – FCSB, duelul din etapa şaptea din play-out, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Campioana ţinteşte a patra victorie consecutivă.

În precedentele trei runde, roş-albaştrii le-au învins pe Petrolul, Farul şi Oţelul. FCSB a marcat pe bandă rulantă, reuşind să puncteze de zece ori în aceste trei runde.

Pe Petrolul, FCSB a învins-o cu scorul de 3-1, în ultima etapă. Florin Tănase, Octavian Popescu şi Darius Olaru au punctat pentru campioană, în primul meci jucat după plecarea lui Mirel Rădoi.

Şi la partida cu Csikszereda, FCSB va fi pregătită de secunzii Lucian Filip şi Alin Stoica. Cei doi se ocupă de echipă până când Gigi Becali şi Mihai Stoica vor găsi un nou antrenor.

De cealaltă parte, Csikszereda a avut şi ea rezultate excelente în play-off. Trupa lui Robert Ilyeş nu a mai pierdut de patru runde, în ultima etapă remizând cu Hermannstadt, scor 0-0.