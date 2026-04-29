Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment

Gică Hagi (61 de ani) are mare atenţie atunci când vine vorba de sănătatea lui, iar pentru a face faţă stresului la care este supus ca antrenor, el a decis să ţină o dietă specială.
Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi? Muţi s-au întrebat ce alimente evită selecţionerul României. Gică Popescu a fost cel care a vorbit recent despre stilul alimentar al lui Gică Hagi. Popescu a povestit că “Regele” fotbalului românesc a renunţat la carne.
”De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani!”, a fost dezvăluirea actualului patron de la Farul Constanţa.
Gică Popescu și Gică Hagi sunt cumnați, iar în momentul în care a decis să devină selecţioner al României, acesta a decis să-i cedeze clubul Farul fostului fundaş al naţionalei României.
Gică Hagi a fost instalat la cârma naţionalei României după dispariţia lui Mircea Lucescu.
