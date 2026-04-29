Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment

Gică Hagi, la conferința de prezentare ca selecționer al României

Gică Hagi (61 de ani) are mare atenţie atunci când vine vorba de sănătatea lui, iar pentru a face faţă stresului la care este supus ca antrenor, el a decis să ţină o dietă specială.

Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi? Muţi s-au întrebat ce alimente evită selecţionerul României. Gică Popescu a fost cel care a vorbit recent despre stilul alimentar al lui Gică Hagi. Popescu a povestit că “Regele” fotbalului românesc a renunţat la carne.

”De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani!”, a fost dezvăluirea actualului patron de la Farul Constanţa.

Gică Popescu și Gică Hagi sunt cumnați, iar în momentul în care a decis să devină selecţioner al României, acesta a decis să-i cedeze clubul Farul fostului fundaş al naţionalei României.

Gică Hagi a fost instalat la cârma naţionalei României după dispariţia lui Mircea Lucescu.