Afacerea de 50 de milioane euro în care Ion Ţiriac voia să-l implice pe Mircea Lucescu. “Din păcate, s-a dus prea repede”

Ion Ţiriac a intenţionat să îl implice pe Mircea Lucescu într-o afacere impresionantă. Este vorba de proiectul lui imobiliar, de la Otopeni, acolo unde dorea să-i ofere un rol managerial.

La Otopeni, în cadrul proiectului imobiliar demarat, Ţiriac vrea să ridice şi o „Universitate” de sport, la fel ca în Statele Unite, unde sportivii să-și poată continua în paralel și studiile. Bogdan Stelea va fi cel care va gestiona secția de fotbal, dar Ţiriac intenţiona ca acest rol să fie deţinut de Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României s-a stins, din păcate, iar Ţiriac povesteşte cu regret despre planul în care intenţiona să-l implice pe Lucescu.

„Fotbalul deja se sapă. Tot acolo, la Otopeni, eu fac teren de fotbal și de rugby, am vorbit chiar cu Federația, nu știu dacă o să fie interesată să îl ia în administrare, dar atât timp cât eu fac acolo un teren… Stelea vrea să îl facă cu mine, mi-a acceptat postul care era acolo.

Eu l-aș fi vrut și pe Mircea, Dumnezeu să îl ierte, dar a luat echipa națională și uite că, din păcate, s-a dus prea repede, mai repede decât trebuia să se ducă. Dumnezeu să îl odihnească, a fost un mare om! Deci eu fac și fotbal”, a declarat Ion Țiriac, pentru GSP.

Mircea Lucescu a decedat la 80 de ani

Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde fusese internat după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament cu naționala, după ratarea barajului pentru Mondial, cu Turcia.