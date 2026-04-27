Afacerea de 50 de milioane euro în care Ion Ţiriac voia să-l implice pe Mircea Lucescu. “Din păcate, s-a dus prea repede”

Radu Constantin Publicat: 27 aprilie 2026, 10:41

Mircea Lucescu, în timpul unui meci/ Hepta

Ion Ţiriac a intenţionat să îl implice pe Mircea Lucescu într-o afacere impresionantă. Este vorba de proiectul lui imobiliar, de la Otopeni, acolo unde dorea să-i ofere un rol managerial.

Ion Ţiriac a vrut să-l implice pe Mircea Lucescu într-o afacere de 50 de milioane euro

La Otopeni, în cadrul proiectului imobiliar demarat, Ţiriac vrea să ridice şi o „Universitate” de sport, la fel ca în Statele Unite, unde sportivii să-și poată continua în paralel și studiile. Bogdan Stelea va fi cel care va gestiona secția de fotbal, dar Ţiriac intenţiona ca acest rol să fie deţinut de Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României s-a stins, din păcate, iar Ţiriac povesteşte cu regret despre planul în care intenţiona să-l implice pe Lucescu.

„Fotbalul deja se sapă. Tot acolo, la Otopeni, eu fac teren de fotbal și de rugby, am vorbit chiar cu Federația, nu știu dacă o să fie interesată să îl ia în administrare, dar atât timp cât eu fac acolo un teren… Stelea vrea să îl facă cu mine, mi-a acceptat postul care era acolo.

Eu l-aș fi vrut și pe Mircea, Dumnezeu să îl ierte, dar a luat echipa națională și uite că, din păcate, s-a dus prea repede, mai repede decât trebuia să se ducă. Dumnezeu să îl odihnească, a fost un mare om! Deci eu fac și fotbal”, a declarat Ion Țiriac, pentru GSP.

Mircea Lucescu a decedat la 80 de ani

Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde fusese internat după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament cu naționala, după ratarea barajului pentru Mondial, cu Turcia.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați și de succes antrenori din istoria fotbalului românesc. Dincolo de gloria internațională, „Il Luce” a fost aproape și de echipa națională pe care a condus-o atât la începutul cât și la sfârșitul carierei de antrenor.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Citește și:
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
Observator
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
Un expert în antichități, indicat drept „creierul” jafului din noaptea morții milionarului Adrian Kreiner. A dispărut ”arma crimei”
Fanatik.ro
Un expert în antichități, indicat drept „creierul” jafului din noaptea morții milionarului Adrian Kreiner. A dispărut ”arma crimei”
10:30

Cristiano Ronaldo, campion mondial? Promisiunea făcută de Bruno: „Voi face totul pentru asta, pentru el!”
10:15

FC Argeș – Universitatea Craiova, LIVE TEXT (ora 20.30). Otenii vor să se desprindă în fruntea clasamentului
9:46

„Sunt devastat” Verdict crunt pentru colegul lui Drăgușin: ruptură de ligamente, șanse mici să joace în 2026
9:39

Anunţul lui Mihai Stoica despre venirea lui Pirlo pe banca FCSB
9:18

Apare All Star League! Salah, Neymar sau Lewandowski pot ajunge lângă Messi în această vară
8:59

Italia este la picioarele lui Chivu: ”Dominator! Excelent!” Laudele primite, în ciuda egalului cu Torino
Vezi toate știrile
1 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 2 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 3 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 4 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta 5 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor 6 Lovitura momentului în fotbalul românesc! 10 milioane de euro pentru CFR Cluj
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor