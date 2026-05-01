CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras

Comisia Centrală a Arbitrilor a stabilit cine va arbitra cel mai interesant meci din etapa cu numărul 7 din play-off, Universitatea Craiova – Dinamo. Szabolcs Kovacs este cel care va fi la centrul partidei din Bănie, acesta venind după o prestație extrem de contestată în duelul din runda trecută dintre “U” Cluj și CFR Cluj.

Univ. Craiova – Dinamo este un duel care cântărește enorm atât în lupta pentru titlu, cât și în cea pentru cupele europene. Deși miza duelului de pe Ion Oblemenco atârnă greu, CCA a decis să nu meargă pe mâna unui arbitru cu prestații “curate” în ultima perioadă, ci pe cea a unui central care a fost criticat după ultimul meci, Szabolcs Kovacs.

Kovacs, la centru la Craiova – Dinamo după un arbitraj criticat la CFR – “U”

Potrivit fanatik.ro, fratele lui Istvan Kovacs a fost desemnat de forul lui Kyros Vassaras să țină în frâie duelul din Bănie dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Runda trecută, Szabolcs a avut o prestație îndoielnică la centru la CFR – “U” Cluj, partidă câștigată de trupa lui Daniel Pancu, scor 1-0.

Prima dată, acesta a dictat un penalty controversat pentru “feroviari” prin care CFR a și reușit să câștige, după care nu i-a acordat un al doilea cartonaș galben lui Karlo Muhar, deși inițial și-a dus mâna la piept pentru a scoate avertismentul. Prestația sa a fost ulterior analizată și de specialiști precum Cristi Balaj, care a enumerat mai multe greșeli făcute de centralul din Carei. Fostul președinte de la CFR crede că Szabolcs Kovacs a greșit când l-a “iertat” pe Muhar de al doilea galben, dar crede că a luat decizia corectă la penalty-ul dat.

Fratele lui Istvan Kovacs va fi ajutat la meciul din Bănie de asistenții Mihai Marica și Adrian Vornicu, iar arbitru de rezervă va fi Andrei Moroiță. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Lucian Rusandu.