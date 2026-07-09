Video Grand Prix, ediţia 50, de colecţie | Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Marii Britanii

La ediţia cu numărul 50, de colecţie, a emisiunii Grand Prix, Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Marii Britanii, de la Silverstone. Charles Leclerc a obţinut victoria, pe 2 clasându-se George Russell, iar pe 3 Lewis Hamilton. Septuplul campion mondial Lewis Hamilton a fost aproape de o nouă victorie la el acasă, pe circuitul său preferat, Silverstone, dar a intrat la boxe în final şi a ratat victoria. Ferrari a demonstrat însă că se poate bate de la egal la egal cu Mercedes.