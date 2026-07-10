Se schimbă VAR-ul în România! FRF a făcut marele anunţ: “Creşte eficienţa”

Federaţia Română de Fotbal, EAD şi Sportec Solutions AG au semnat un parteneriat VAR, colaborare care vizează modernizarea şi asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a serviciilor Video Assistant Referee şi este valabilă pentru şapte sezoane competiţionale, până în 2033, informează FRF.
Sportec Solutions va furniza sistemul VAR complet începând din această vară. Pachetul de servicii include toate componentele hardware şi software necesare, configurarea iniţială a sistemului, instruirea operatorilor şi mentenanţa continuă.
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În plus, soluţia include tehnologia Accelerated Virtual Offside Line PRO (AVOL PRO) dezvoltată de Sportec Solutions, o tehnologie de ultimă generaţie concepută pentru a accelera semnificativ procesul de luare a deciziilor privind poziţiile de ofsaid. Tehnologia generează date de poziţionare pe teren a jucătorilor prin combinarea mai multor perspective existente ale camerelor de transmisie şi plasează automat linia de ofsaid pentru confirmarea de către arbitrii VAR.
Pentru a susţine AVOL PRO, pe fiecare stadion din Superligă vor fi instalate şase camere 4K fixe dedicate. Acestea completează camerele de transmisie HD existente, oferind arbitrilor VAR unghiuri de vizualizare 4K suplimentare şi îmbunătăţind analiza altor incidente cheie din timpul meciului, prin capacităţi avansate de zoom şi perspective adiţionale.
Soluţia VAR se bazează pe tehnologia proprie de codare şi decodare a Sportec Solutions, “View Technology”, permiţând transmiterea semnalului cu latenţă ultra-redusă de la stadioane către centrul operaţional central, calitate optimizată a imaginii şi sincronizare precisă la nivel de cadru.
De asemenea, împreună cu partenerul său Sportec Solutions AG, care furnizează soluţia tehnică VAR, FRF a construit un HUB VAR centralizat la Mogoşoaia, unde se găsesc 4 camere VAR. Un astfel de hub reprezintă o facilitate dedicată în care arbitrii video pot analiza şi gestiona incidentele din toate meciurile disputate în România dintr-o singură locaţie, similar hub-urilor VAR utilizate în marile ligi europene, unde oficialii monitorizează şi evaluează jocurile în timp real într-un mediu centralizat. Astfel, arbitrii video nu vor mai fi nevoiţi să călătorească la stadioane din întreaga ţară, ci vor opera din acest hub modern din Mogoşoaia, crescând eficienţa operaţională şi optimizând logistica şi costurile.
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