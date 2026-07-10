„Mi-aș bate joc!” Radu Miruță explică de ce s-a blocat asocierea Stelei: „Cineva a înnodat drumul”

Steaua va evolua și în acest sezon fără drept de promovare în prima ligă, după ce discuțiile pentru asociere s-au împotmolit. Suporterii Stelei, prin vocea celor de la AS47 , insistă că asocierea în participațiune poate fi făcută și de un guvern interimar, cum este acum cazul, dacă există voință.

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În schimb, Radu Miruță, ministrul Apărării, spune că situația este încurcată, deși suporterii de la AS47 au oferit ca exemplu cazul Universității Craiova. Așa cum Steaua aparține de MApN, echipa din Bănie a apărut în subordinea Ministerului Educației și a putut să se asocieze cu Primăria din Craiova și cu SC Blue Lions Capital SA.

Radu Miruță, despre asociere: „Aș putea face asta, dar mi-aș bate joc de Steaua!”

Într-un dialog cu Antena Sport, ministrul a susținut că există diferențe în ceea ce privește o asociere prin participațiune. „Asocierea în participațiune, fără scop patrimonial, presupune imposibilitatea ca ministerul să mai pună bani. Aș putea face asta, dar mi-aș bate joc de Steaua. În secunda doi, MApN nu mai poate pune niciun cent. Iar fără bani de la minister, nu estimez că există șansa ca Steaua să mai funcționeze.

Înțeleg suporterii, sunt inimoși. Și eu m-am ambiționat, pentru că e o mare nedreptate ce s-a întâmplat cu Steaua, dar nu e suficient să bifăm condițiile, dacă ulterior nu se va mai putea juca niciun meci. Sunt costuri, salarii, plus plata pentru stadion. Asocierea în participațiune, fără scop patrimonial, rezolvă doar juridic problema”, a spus ministrul Apărării.