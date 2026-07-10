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„Mi-aș bate joc!” Radu Miruță explică de ce s-a blocat asocierea Stelei: „Cineva a înnodat drumul”

Ionuţ Axinescu Publicat: 10 iulie 2026, 19:27

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Mi-aș bate joc!” Radu Miruță explică de ce s-a blocat asocierea Stelei: Cineva a înnodat drumul”

Suporterii Stelei, la un meci / Sport Pictures

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Steaua va evolua și în acest sezon fără drept de promovare în prima ligă, după ce discuțiile pentru asociere s-au împotmolit. Suporterii Stelei, prin vocea celor de la AS47, insistă că asocierea în participațiune poate fi făcută și de un guvern interimar, cum este acum cazul, dacă există voință.

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În schimb, Radu Miruță, ministrul Apărării, spune că situația este încurcată, deși suporterii de la AS47 au oferit ca exemplu cazul Universității Craiova. Așa cum Steaua aparține de MApN, echipa din Bănie a apărut în subordinea Ministerului Educației și a putut să se asocieze cu Primăria din Craiova și cu SC Blue Lions Capital SA.

Radu Miruță, despre asociere: „Aș putea face asta, dar mi-aș bate joc de Steaua!”

Într-un dialog cu Antena Sport, ministrul a susținut că există diferențe în ceea ce privește o asociere prin participațiune. „Asocierea în participațiune, fără scop patrimonial, presupune imposibilitatea ca ministerul să mai pună bani. Aș putea face asta, dar mi-aș bate joc de Steaua. În secunda doi, MApN nu mai poate pune niciun cent. Iar fără bani de la minister, nu estimez că există șansa ca Steaua să mai funcționeze.

Înțeleg suporterii, sunt inimoși. Și eu m-am ambiționat, pentru că e o mare nedreptate ce s-a întâmplat cu Steaua, dar nu e suficient să bifăm condițiile, dacă ulterior nu se va mai putea juca niciun meci. Sunt costuri, salarii, plus plata pentru stadion. Asocierea în participațiune, fără scop patrimonial, rezolvă doar juridic problema”, a spus ministrul Apărării.

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Mi-ar fi la îndemână, ca om politic, să iau o decizie pe care să o aplaude suporterii. Dar ar fi o rezolvare pe termen scurt, pentru că își vor da seama că decizia poate duce la retrogradarea echipei în liga a treia. În lipsa altor surse consistente de finanțare, nici pe stadion nu vor mai putea juca. Noua entitate va trebui să plătească pentru utilizarea stadionului”, a mai zis Miruță.

Radu Miruţă
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă

Miruță, despre soluția salvatoare: „Nu se poate cu un guvern interimar!”

Potrivit lui Miruță, soluția salvatoare este o asociere în participațiune, dar cu înființarea unei firme în minister. Ceea ce, potrivit lui, nu se poate acum. „Soluția este înființarea unei societăți comerciale de către MApN, cu care să se facă parteneriat între două societăți comerciale, cu un potențial investitor. Dar pentru asta, trebuie să se schimbe legea de organizare a ministerului, iar asta nu o poate face un guvern interimar. Asta spune legea, nu o spun eu”, a mai zis ministrul.

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Întrebat de ce la alte cluburi se poate, ministrul a replicat: „Celelalte ministere care au astfel de echipe, ca la Transporturi, Interne sau al Educației, sunt diferite. La Craiova se intră pe o reglementare diferită, cu autoritățile publice locale. Nu e suficient să ne placă fotbalul, să ținem cu o echipă și să plecăm pe fenta unora sau altora. Trebuie să ne uităm în lege. Spre deosebire de celelalte ministere, MApN nu are posibilitatea să înființeze o societate. Cineva a înnodat foarte bine drumul Stelei. La alte ministere se poate, la MApN nu s-a putut.”

Totodată, Radu Miruță a adăugat că e în continuare interesat de Steaua. În urmă cu câteva luni, spunea că „drumul nu mai poate fi întors”, acum a explicat că această sintagmă rămâne valabilă, dar condițiile s-au schimbat. „Se poate în condițiile în care există un guvern care să vrea să facă asta. De când a picat Guvernul, în acel context care a fost, nu se mai poate modifica legea pe perioada interimatului. Aici suntem”, a concluzionat ministrul.

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