Plecare importantă de la Liverpool! Omul din spatele succeselor din ultimii ani părăseşte Anfield

Michael Edwards, directorul executiv al Fenway Sports Group, entitatea care deţine Liverpool, pleacă de pe Anfield. Edwards este omul din spatele transferurilor care au scris istorie în istoria recentă a “cormoranilor” din era Jurgen Klopp.
Este pentru a doua oară când Edwards pleacă de pe Anfield. El a lucrat în primă fază la Liverpool între 2011 şi 2022, iar din 2016 a fost director sportiv la echipă. A revenit apoi în martie 2024, când a devenit directorul executiv al cormoranilor.
Michael Edwards pleacă pentru a doua oară de la Liverpool
Michael Edwards este cel care a adus nume importante pe Anfield de-a lungul anilor precum Sadio Mane, Mohamed Salah sau Andy Robertson şi este considerat unul dintre cei mai importanţi oameni din spatele trofeelor câştigate în ultimii ani, în mod special trofeul Champions League din 2019 şi titlul din Premier League din 2020, primul după o pauză de 30 de ani.
Michael Edwards, one of the most influential figures in Liverpool’s modern history, will leave his role as Fenway Sports Group’s chief executive of football operations.
It is a hugely significant development given that Edwards is regarded as one of the best football… pic.twitter.com/hS9h9cTfFz
— Telegraph Football (@TeleFootball) July 10, 2026
Tot Michael Edwards a fost cel care l-a adus pe Arne Slot în vara anului 2024, cel care i-a luat locul lui Jurgen Klopp. Sub comanda lui Slot, Liverpool a câştigat titlul în sezonul 2024/25, dar mandatul său s-a încheiat la finalul sezonului trecut, după o stagiune mult sub aşteptări. În locul olandezului, pe Anfield a venit Andoni Iraola.
“A fost un privilegiu să revin în Fenway Sports Group şi la Liverpool într-un moment atât de important. Plec de la Liverpool convins că echipa este într-o poziţie bună, cu oameni minunaţi şi o direcţie clară care îi va permite clubului să aibă succes în continuare”, a spus Michael Edwards, prin intermediul unui comunicat.
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