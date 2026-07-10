Alexander Zverev, primul finalist de la Wimbledon! Victorie clară în trei seturi

Cunoaștem deja primul finalist din acest an de la Wimbledon. Alexander Zverev s-a calificat fără mari emoții în ultimul act al competiției de la All England Club.

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Jucătorul german clasat pe locul trei în ierarhia mondială l-a învins în trei seturi pe britanicul Arthur Fery (23 ani, locul 114 ATP), revelația acestui turneu.

Alexander Zverev, victorie cu Arthur Fery

Alexander Zverev este primul finalist de anul acesta de la Wimbledon. Sportivul clasat pe locul 3 ATP a trecut fără emoții de revelația Arthur Fery.

„Sascha” s-a impus în trei seturi, scor 7-6, 6-2, 6-4, la capătul unui meci ce a durat două ore și 15 minute. În ultimul act al competiției, acesta va da piept cu câștigătorul duelului dintre Jannik Sinner și Novak Djokovic.