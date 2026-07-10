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Uluitor! Adevăratul motiv pentru care un portughez a jucat cu o gaură în gheată la Mondial. Explicațiile medicului

Andrei Nicolae Publicat: 10 iulie 2026, 18:45

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Uluitor! Adevăratul motiv pentru care un portughez a jucat cu o gaură în gheată la Mondial. Explicațiile medicului

Pedro Neto, cu o gaură în călcâiul ghetei sale / Colaj Profimedia + X

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Pedro Neto, jucătorul din naționala Portugaliei, a oferit o imagine bizară la Campionatul Mondial în partida contra Spaniei, când a evoluat cu o gaură în partea din spate a ghetei sale. Un medic specialist din Italia a explicat că decizia fotbalistului de la Chelsea nu a fost o chestiune de “modă” și nici nu are legătură cu vreun duel tare pe care l-a avut lusitanul, ci totul se leagă de o afecțiune la picior pe care o are acesta.

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Portugalia a fost eliminată de la Cupa Mondială în faza optimilor de vecina sa, Spania, la capătul unui meci în care Pedro Neto a atras privirile tuturor. La un moment dat, regizorul transmisiunii a insistat cu mai multe cadre pe una dintre ghetele fotbalistului, care avea o gaură în călcâi.

Motivul medical pentru care Pedro Neto a jucat cu o gaură în picior

De atunci, toată lumea a început să se întrebe de ce a luat lusitanul această decizie și dacă se pune problema de o afecțiune medicală sau pur și simplu este o nouă “modă” a fotbaliștilor, așa cum se întâmplă cu jambierele tăiate.

La această curiozitate a răspuns Doctorul Massimiliano Mosca, șeful secției de Chirurgie a Piciorului la Institutul Ortopedic Rizzoli din Bologna. Medicul în cauză că Pedro Neto, ca și alți sportivi, suferă de Afecțiunea Haglund, care poate conduce la deformarea călcâiului.

Când tendonul lui Ahile se inflamează duce inițial la durere acută, după care intermitentă, iar la final poate deveni cronică, ajungând la o deformare a părții posterioare a călcâiului, care se hipertrofiază (n.r. creșterea anormală a volumului unei celuțe, țesut sau organ) și devine cronic dureroasă.

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Ghetele sunt găurite, pentru că sindromul Haglund este cauza principală a sindromului de impingement posterior. Deschizând gheata prin spate, acest impingement dispare“, a spus medicul, potrivit gazzetta.it.

Sindromul de impingement la care face referire Mosca se produce atunci când oasele sau țesuturile moi din articulație se lovesc între ele în timpul mișcării.

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Cum afectează ghetele de fotbal picitoarele jucătorilor

Massimiliano Mosca a explicat și cum ajung ghetele fotbaliștilor să le facă rău anumitor jucători care au diverse predispoziții patologice.

Ghetele de fotbal au un călcâi foarte rigid. La asta se adaugă predispoziția naturală a unor picioare, care pot avea o curbură mai accentuată sau care sunt supuse unei tensiui excesive.

Ghetele au tendința să forțeze piciorul în dorsiflexie excesivă (n.r. dificultatea de a ridica partea din față a piciorului), crescând în mod cronic tensiunea la inserția tendonului lui Ahile.

Acest lucru duce la suprasolicitarea sistemului achile-plantar (n.r. care leagă mușchii gambei de talpa piciorului) și la bursită, sau la inflamația sistemului de alunecare al tendonului lui Ahile“.

Cum poate arăta piciorul unei persoane afectate de Sindromul Haglund / Gazzetta.it
Cum poate arăta piciorul unei persoane afectate de Sindromul Haglund / Gazzetta.it

Exemplul lui Pedro Neto nu este unic, Mats Hummels, fostul internațional german, fiind nevoit să joace cu gheata tăiată la nivelul degetelor din cauza altui sindrom.

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