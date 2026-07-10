Uluitor! Adevăratul motiv pentru care un portughez a jucat cu o gaură în gheată la Mondial. Explicațiile medicului

Pedro Neto, jucătorul din naționala Portugaliei, a oferit o imagine bizară la Campionatul Mondial în partida contra Spaniei, când a evoluat cu o gaură în partea din spate a ghetei sale. Un medic specialist din Italia a explicat că decizia fotbalistului de la Chelsea nu a fost o chestiune de “modă” și nici nu are legătură cu vreun duel tare pe care l-a avut lusitanul, ci totul se leagă de o afecțiune la picior pe care o are acesta.

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Portugalia a fost eliminată de la Cupa Mondială în faza optimilor de vecina sa, Spania, la capătul unui meci în care Pedro Neto a atras privirile tuturor. La un moment dat, regizorul transmisiunii a insistat cu mai multe cadre pe una dintre ghetele fotbalistului, care avea o gaură în călcâi.

Motivul medical pentru care Pedro Neto a jucat cu o gaură în picior

De atunci, toată lumea a început să se întrebe de ce a luat lusitanul această decizie și dacă se pune problema de o afecțiune medicală sau pur și simplu este o nouă “modă” a fotbaliștilor, așa cum se întâmplă cu jambierele tăiate.

La această curiozitate a răspuns Doctorul Massimiliano Mosca, șeful secției de Chirurgie a Piciorului la Institutul Ortopedic Rizzoli din Bologna. Medicul în cauză că Pedro Neto, ca și alți sportivi, suferă de Afecțiunea Haglund, care poate conduce la deformarea călcâiului.

“Când tendonul lui Ahile se inflamează duce inițial la durere acută, după care intermitentă, iar la final poate deveni cronică, ajungând la o deformare a părții posterioare a călcâiului, care se hipertrofiază (n.r. creșterea anormală a volumului unei celuțe, țesut sau organ) și devine cronic dureroasă.