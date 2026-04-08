Anunț din Rusia, după moartea lui Mircea Lucescu! Ce decizie au luat oficialii de la Zenit St. Petersburg

Daniel Işvanca Publicat: 8 aprilie 2026, 16:56

Mircea Lucescu / Zenit

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, iar imediat după anunțul făcut de Spitalul Universitar din București, au apărut reacții din lumea întreagă cu privire la trecerea în neființă a fostului selecționer al României.

Printre cluburile care și-au arătat durerea față de această veste s-au aflat și cei de la Zenit St. Petersburg, care au luat o decizie importantă înaintea meciului cu Spartak Moscova, programat miercuri în Cupa Rusiei.

Zenit, moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri la Arena Națională, acolo unde familia, apropiații și fanii vor avea ocazia să își ia rămas-bun de la legendarul antrenor român.

Zenit St. Petersburg, clubul alături de care „Il Luce” a cucerit Supercupa Rusiei, a luat decizia de a ține un moment de reculegere în memoria sa, la partida cu Spartak Moscova, din Cupa Rusiei, anunță Sportbox.

Mai 2016 – mai 2017 a fost perioada în care Mircea Lucescu a fost antrenorul formației din Rusia, timp în care a strâns nu mai puțin de 41 de meciuri pe bancă.

Citește și:
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Observator
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Gică Hagi: „Până în ultima clipă a luptat și a făcut-o cu curaj”. Update
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Gică Hagi: „Până în ultima clipă a luptat și a făcut-o cu curaj”. Update
19:49

Simona Halep a spus ce i-a învăţat Mircea Lucescu pe toţi sportivii români: “Până în ultima clipă”
19:32

„Un câștigător, cel mai mare” Ultimele lucruri pe care i le-a spus Lucescu lui Hagi: „Aștepta să iasă…”
19:30

FotoRămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! Hagi şi Răzvan, în lacrimi
19:17

Cristi Chivu, gata să dea lovitura! Italienii nu au dubii: „Niciodată nu s-a mai întâmplat”
19:14

E oficial, Anglia va avea 5 echipe în sezonul viitor de Champions League. Victoria lui Arsenal, decisivă
19:10

Fostul jucător al Rapidului, amintire emoţionantă cu Mircea Lucescu! Ce decizie a luat “Il Luce” după ce l-a ţinut pe bancă
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 3 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial 5 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 6 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit