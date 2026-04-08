Anunț din Rusia, după moartea lui Mircea Lucescu! Ce decizie au luat oficialii de la Zenit St. Petersburg

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, iar imediat după anunțul făcut de Spitalul Universitar din București, au apărut reacții din lumea întreagă cu privire la trecerea în neființă a fostului selecționer al României.

Printre cluburile care și-au arătat durerea față de această veste s-au aflat și cei de la Zenit St. Petersburg, care au luat o decizie importantă înaintea meciului cu Spartak Moscova, programat miercuri în Cupa Rusiei.

Zenit, moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri la Arena Națională, acolo unde familia, apropiații și fanii vor avea ocazia să își ia rămas-bun de la legendarul antrenor român.

Zenit St. Petersburg, clubul alături de care „Il Luce” a cucerit Supercupa Rusiei, a luat decizia de a ține un moment de reculegere în memoria sa, la partida cu Spartak Moscova, din Cupa Rusiei, anunță Sportbox.

Mai 2016 – mai 2017 a fost perioada în care Mircea Lucescu a fost antrenorul formației din Rusia, timp în care a strâns nu mai puțin de 41 de meciuri pe bancă.