„E o lecție pentru toată lumea ce s-a întâmplat”. Gigi Becali, prima reacție după decesul lui Mircea Lucescu

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Patronul FCSB-ului a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului selecționer, care a pierdut lupta cu problemele cardiace care-l măcinau de mai mult timp.

Mircea Lucescu era în comă indusă de două zile, la Spitalul Universitar din București. „Il Luce” a suferit un infarct vineri, iar starea sa s-a înrăutățit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Medicii au anunțat decesul în seara zilei de marți.

Gigi Becali a declarat că pentru toată lumea e o lecție ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu, dat fiind faptul că acesta a avut performanțe uriașe în cariera sa impresionantă de antrenor.

„El acum, la ce daruri a avut şi la ce avere a avut, el trebuia să învie azi. Asta trebuia să facă. Familia lui are posibilitatea… Ceea ce s-a întâmplat acum cu Mircea Lucescu trebuie să înţeleagă toată lumea. Nu se mai naşte nimeni ca el. Valoarea lui fotbalistică, ca antrenor… la fotbal e numărul 1.

El trebuie să fie ca exemplu şi oamenii să înţeleagă un lucru. Nu ia niciun trofeu, nicio cupă, niciun ban, niciun campionat, nimic, nimic, nimic nu ia cu el. O să zici că rămân pe pământ… şi ce folos? Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Să o înveţe toţi. De ce e o lecţie? Gloria pe care a avut-o Lucescu e greu să o aibă cineva”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.