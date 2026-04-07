„E o lecție pentru toată lumea ce s-a întâmplat”. Gigi Becali, prima reacție după decesul lui Mircea Lucescu

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Patronul FCSB-ului a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului selecționer, care a pierdut lupta cu problemele cardiace care-l măcinau de mai mult timp.
Mircea Lucescu era în comă indusă de două zile, la Spitalul Universitar din București. „Il Luce” a suferit un infarct vineri, iar starea sa s-a înrăutățit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Medicii au anunțat decesul în seara zilei de marți.
Gigi Becali, prima reacție după decesul lui Mircea Lucescu
Gigi Becali a declarat că pentru toată lumea e o lecție ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu, dat fiind faptul că acesta a avut performanțe uriașe în cariera sa impresionantă de antrenor.
„El acum, la ce daruri a avut şi la ce avere a avut, el trebuia să învie azi. Asta trebuia să facă. Familia lui are posibilitatea… Ceea ce s-a întâmplat acum cu Mircea Lucescu trebuie să înţeleagă toată lumea. Nu se mai naşte nimeni ca el. Valoarea lui fotbalistică, ca antrenor… la fotbal e numărul 1.
El trebuie să fie ca exemplu şi oamenii să înţeleagă un lucru. Nu ia niciun trofeu, nicio cupă, niciun ban, niciun campionat, nimic, nimic, nimic nu ia cu el. O să zici că rămân pe pământ… şi ce folos? Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Să o înveţe toţi. De ce e o lecţie? Gloria pe care a avut-o Lucescu e greu să o aibă cineva”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.
În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.
După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.
Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.
