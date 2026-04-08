Daniil Medvedev, umilinţa supremă în tenis, 0-6, 0-6 cu Matteo Berrettini. Şi-a făcut racheta praf

Daniil Medvedev, a fost învins cu 6-0, 6-0 de italianul Matteo Berrettini, locul 90 mondial, după numai 49 de minute de joc, miercuri, în runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 6.309.095 de euro, transmite AFP.

Medvedev a comis peste 30 de erori neforţate şi cinci duble greşeli. Frustrat după un nou break în setul al doilea, rusul şi-a lovit racheta de patru ori pe terenul central. VIDEO AICI El nu a câştigat niciun game, lucru care nu i se mai întâmplase niciodată în circuit.

Daniil Medvedev, 0-6, 0-6 cu Matteo Berrettini

Invitat de organizatori, Berrettini a reuşit anul trecut la Monte Carlo să-l înving pe germanul Alexander Zverev, numărul 2 mondial la acea vreme.

Italianul în vârstă de 29 de ani îi va înfrunta în optimile de finală pe francezul Arthur Rindernkench (27 ATP) sau pe brazilianul Joao Fonseca (40 ATP).

Alt jucător rus de top, Andrei Rublev, locul 15 mondial, a fost învins clar miercuri la Monte Carlo, 6-4, 6-1, de belgianul Zizou Bergs, locul 47 mondial, după doar o oră şi 18 minute de joc.