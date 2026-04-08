Planul incredibil al lui Diego Simeone pe Camp Nou! Ce indicații le-a dat jucătorilor la meciul cu Barcelona

Barcelona primește vizita celor de la Atletico Madrid pe Camp Nou, în prima manșă a sferturilor UEFA Champions League. Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs și se anunță a fi una „intensă”, judecând după cum a decurs ultimul joc din campionat.

Diego Simeone a stabilit un plan precis pentru confruntarea care este programată miercuri de la ora 22:00 și le-a cerut jucătorilor să îl provoace cât mai mult pe Lamine Yamal.

Lamine Yamal, marele inamic al lui Diego Simeone

Barcelona nu se va putea baza pe Raphinha pentru dubla cu Atletico Madrid, brazilianul venind accidentat direct de la echipa națională. Absența acestuia ar putea conta în economia acestei faze a competiției, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Hansi Flick.

Mai mult decât atât, Diego Simeone a pregătit o strategie specială pentru confruntarea care va avea loc pe Camp Nou și anume ca jucătorii săi să îl provoace cât mai mult pe Lamine Yamal.

Starul catalanilor este la un cartonaș galben de suspendare, iar absența sa de la partida retur ar putea cântări enorm. Yamal s-a enervat mult și la disputa din campionat, când s-a certat cu un membru al staff-ului, în momentul în care a fost înlocuit.