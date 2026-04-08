Home | Fotbal | Liga Campionilor | Planul incredibil al lui Diego Simeone pe Camp Nou! Ce indicații le-a dat jucătorilor la meciul cu Barcelona

Planul incredibil al lui Diego Simeone pe Camp Nou! Ce indicații le-a dat jucătorilor la meciul cu Barcelona

Daniel Işvanca Publicat: 8 aprilie 2026, 17:20

Comentarii
Diego Simeone și Lamine Yamal / Profimedia

Barcelona primește vizita celor de la Atletico Madrid pe Camp Nou, în prima manșă a sferturilor UEFA Champions League. Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs și se anunță a fi una „intensă”, judecând după cum a decurs ultimul joc din campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Diego Simeone a stabilit un plan precis pentru confruntarea care este programată miercuri de la ora 22:00 și le-a cerut jucătorilor să îl provoace cât mai mult pe Lamine Yamal.

Lamine Yamal, marele inamic al lui Diego Simeone

Barcelona nu se va putea baza pe Raphinha pentru dubla cu Atletico Madrid, brazilianul venind accidentat direct de la echipa națională. Absența acestuia ar putea conta în economia acestei faze a competiției, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Hansi Flick.

Mai mult decât atât, Diego Simeone a pregătit o strategie specială pentru confruntarea care va avea loc pe Camp Nou și anume ca jucătorii săi să îl provoace cât mai mult pe Lamine Yamal.

Starul catalanilor este la un cartonaș galben de suspendare, iar absența sa de la partida retur ar putea cântări enorm. Yamal s-a enervat mult și la disputa din campionat, când s-a certat cu un membru al staff-ului, în momentul în care a fost înlocuit.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Observator
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Ionuț Lupescu: „După tatăl meu, i-am avut pe nea Mircea și pe Cornel Dinu”. Update
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Ionuț Lupescu: „După tatăl meu, i-am avut pe nea Mircea și pe Cornel Dinu”. Update
19:17

Cristi Chivu, gata să dea lovitura! Italienii nu au dubii: „Niciodată nu s-a mai întâmplat”
19:14

E oficial, Anglia va avea 5 echipe în sezonul viitor de Champions League. Victoria lui Arsenal, decisivă
19:10

Fostul jucător al Rapidului, amintire emoţionantă cu Mircea Lucescu! Ce decizie a luat “Il Luce” după ce l-a ţinut pe bancă
18:46

Gest superb făcut de Dinamo pentru familia lui Mircea Lucescu. Fanii sunt invitați să contribuie
18:37

FotoRămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! Hagi şi Răzvan, în lacrimi
18:33

Donald Trump le-a declarat război! Ce presiuni se fac de la Casa Albă către FIFA
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 3 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial 5 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 6 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit