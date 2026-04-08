Mesajul familiei lui Mircea Lucescu după decesul fostului selecţioner: “Un moment de adâncă durere şi tristeţe”

Soţia lui Răzvan Lucescu, Ana-Maria Lucescu, a postat pe reţelele sociale un mesaj în care îi informează pe toţi cei care l-au iubit pe Mircea Lucescu despre programul funeraliilor fostului selecţioner al României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ana-Maria Lucescu a subliniat că întreaga familie Lucescu trece printr-un “moment de adâncă durere și tristețe”.

Ana-Maria Lucescu, detalii despre funeraliile lui Mircea Lucescu

“Pentru întreaga noastră familie este un moment de adâncă durere și tristețe. Le mulțumim tuturor celor care arată atâta prețuire pentru dragul nostru Mircea și care, astfel, ne sunt alături cu gândul. Toți cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face zilele acestea, după programul următor:

Astăzi, miercuri, 8 aprilie, ora 16:30, sicriul va fi depus la Arena Națională. Accesul publicului va fi permis în intervalul 17:00-21:00. Slujba de priveghi va avea loc la ora 18:00.

Mâine, joi, 9 aprilie, Arena Națională va rămâne deschisă în intervalul 10:00-20:00, iar în cursul serii, la ora 18:00, va fi oficiată o slujbă religioasă.