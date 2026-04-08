Mesajul familiei lui Mircea Lucescu după decesul fostului selecţioner: “Un moment de adâncă durere şi tristeţe”

Soţia lui Răzvan Lucescu, Ana-Maria Lucescu, a postat pe reţelele sociale un mesaj în care îi informează pe toţi cei care l-au iubit pe Mircea Lucescu despre programul funeraliilor fostului selecţioner al României.
Ana-Maria Lucescu a subliniat că întreaga familie Lucescu trece printr-un “moment de adâncă durere și tristețe”.
Ana-Maria Lucescu, detalii despre funeraliile lui Mircea Lucescu
“Pentru întreaga noastră familie este un moment de adâncă durere și tristețe. Le mulțumim tuturor celor care arată atâta prețuire pentru dragul nostru Mircea și care, astfel, ne sunt alături cu gândul. Toți cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face zilele acestea, după programul următor:
Astăzi, miercuri, 8 aprilie, ora 16:30, sicriul va fi depus la Arena Națională. Accesul publicului va fi permis în intervalul 17:00-21:00. Slujba de priveghi va avea loc la ora 18:00.
Mâine, joi, 9 aprilie, Arena Națională va rămâne deschisă în intervalul 10:00-20:00, iar în cursul serii, la ora 18:00, va fi oficiată o slujbă religioasă.
Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 10 aprilie, la Biserica „Sfântul Elefterie”, în cerc restrâns, accesul fiind rezervat familiei și apropiaților. Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Bellu, unde se va desfășura ceremonia de înhumare. Accesul este rezervat familiei și cercului restrâns de apropiați.
Vă mulțumim tuturor pentru gândurile, respectul și susținerea voastră în aceste momente dificile pentru familia noastră”, a transmis Ana-Maria Lucescu.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial
Mircea Lucescu, cel care a ocupat în ultima parte a carierei de antrenor funcția de selecționer al României, a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.
Fostul mare tehnician român a avut mari probleme de sănătate încă de duminica trecută (29 martie), când i s-a făcut rău în cadrul ședinței tehnice din cadrul cantonamentului echipei naționale.
Sportul românesc a primit o lovitură cumplită, după ce Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Starea acestuia de sănătate s-a agravat rapid în cursul zilei de vineri, când a suferit un infarct, el fiind internat la Spitalul Universitar din București, loc de unde ar fi trebuit externat vineri dimineață.
Dacă sâmbătă lucrurile mergeau spre bine, situaţia a devenit critică în noaptea de sâmbătă spre duminică, „Il Luce” ajungând la Terapie Intensivă şi apoi în comă.
Duminică, Lucescu a fost vizitat de familia sa, soția Neli, nepotul Matei, dar și fiul Răzvan fiind alături de el în momentele dificile. Luni, medicii care s-au ocupat de Lucescu luaseră decizia să fie supus unei intervenții chirurgicale ECMO, care presupune pe scurt plantarea unui plămân artificial.
Cu toate acestea, un CT efectuat marți a relevat mai multe probleme cardiace ale fostului selecționer, motiv pentru care operația la care trebuia să fie supus Lucescu nu a mai avut loc. În cursul aceleiași zile, antrenorul a murit la 80 de ani.
